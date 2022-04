Von Nadine Rettig

Hirschberg-Leutershausen. Für den Fußballverein Leutershausen (FVL) ist das Jahr 2022 ein ganz Besonderes in der Vereinsgeschichte. Denn der 1922 gegründete Fußballverein feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Zeit, um die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen, aber auch, um fest in Richtung Zukunft zu blicken, um den Verein auch für die kommenden Jahrzehnte bestmöglich aufgestellt zu rüsten.

Aus genau diesem Grund ging es bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung, die am Samstagabend im Clubhaus des Schützenvereins abgehalten wurde, auch darum, wie man die Vorstandsstruktur des Vereins verändern könnte. Ben Erdmann, der an diesem Abend auch zum neuen Ersten Vorsitzenden des Vereins gewählt wurde, legte dafür ein ausgearbeitetes Konzept vor, welches den Vorstand zwar von 13 auf acht Mitglieder verschlankt, am Ende die Arbeit allerdings doch auf mehr Schultern verteilt. So soll es neben den Posten der Vorsitzenden zukünftig die fünf Abteilungen Herrenspielbetrieb, Jugendspielbetrieb, Finanzen, Vereinsaktivität und Marketing/Öffentlichkeit geben.

Jede dieser Abteilungen soll einen Leiter bekommen, welcher durch den Posten Vorstandsmitglied ist. Ziel ist es, dass jeder der Leiter der Ansprechpartner des jeweiligen Bereiches ist, jedoch ein Team um sich herum aufbaut, das ihn bei seinen Aufgaben unterstützt. "Damit gibt es klare Ansprechpartner, doch es ist nicht mehr so, dass eine Person alles trägt", erläuterte Erdmann sein Konzept. Denn auf diese Weise könnten sich in den Teams Mitglieder für den Verein engagieren, ohne jedoch gleichzeitig Vorstandsmitglied sein zu müssen. "Bisher war die Vorstandsarbeit personenbezogen, wir möchten das nun öffnen", so Erdmann.

Sein Konzept stieß bei den Mitgliedern auf Zustimmung, jedoch entbrannte in der Versammlung schnell eine Diskussion darüber, ob schon bei dieser Sitzung nach dem neuen Konzept gewählt werden könne, da die Satzung noch nicht entsprechend verändert wurde. So wurde am Ende beschlossen, die Wahl dieses Mal noch nach dem alten Konzept abzuhalten und im Rahmen der Sitzung erst einmal darüber abzustimmen, dem neuen Konzept zuzustimmen und die Satzungsänderung vorzubereiten, um sie bei einer kommenden Sitzung zum Beschluss vorzulegen. Dem Konzept wurde schließlich von den Mitgliedern zugestimmt.

Doch es wurde während der Sitzung nicht nur in die Zukunft geblickt, sondern auch die Mitglieder geehrt, die dem Verein bereits seit vielen Jahren die Treue halten. Im Jahr 2020 feierten Bernd Loreth, Ingo Helmel, Frieder Pfefferle und Wolfgang Pickert ihr 25-jähriges Jubiläum. Matthias Bock, Markus Hanf, Bernd Linhard und Christian Zirnsack wurden für 40 Jahre geehrt. Andreas Apfel, Heinrich Brand, Adolf Schmitt für 50 Jahre, Richard Weber für 60 Jahre und Gebhard Mildenberger sowie Karl Schulz für 70 Jahre. Im Jahr 2021 gehörte Toni Lorenz bereits 25 Jahre dem FVL an. Andreas Krotz 40 Jahre. Über ihre 50-jährige Mitgliedschaft durften sich Günter Bordt und Harald Hofmann freuen. Helmut und Klaus Mildenberger halten bereits seit 70 Jahren dem Verein die Treue und Walter Holzmann sowie Klaus Schulz schon stolze 75 Jahre.

Dass der aktuell 359 Mitglieder starke Verein solch treue Mitglieder hat, freute auch Bürgermeister Ralf Gänshirt, der selbst Mitglied des FVL ist. Besonders bemerkenswert fand Gänshirt, dass es dem Verein gelungen war, im vergangenen Jahr viele neue Mitglieder zu generieren. "Es muss uns um den FVL nicht bange sein", war sich Gänshirt sicher. Denn gerade in der Pandemie seien die meisten Vereine schon glücklich darüber, ihre Mitgliederzahlen auch nur stabil halten zu können. An Zuwachs sei bei den meisten in den vergangenen Jahren gar nicht zu denken gewesen. Das spreche sehr für den FVL und auch für seine Jugendarbeit, lobte er. Denn rund 35 Prozent der Mitglieder sind beim FVL aktuell Jugendliche. Und auch die zuvor vorgestellte finanzielle Lage des Vereins sei im Gegensatz zu einigen Jahren zuvor "top in Ordnung", lobte Gänshirt. "Das Pendel hat umgeschlagen, und das ist nicht selbstverständlich."

Mit den geplanten Sanierungsarbeiten am Vereinsgelände und der beschlossenen Neuausrichtung des Vorstands kann der FVL optimistisch in sein Jubiläumsjahr und die Zukunft blicken. Und auch sportlich konnte sich der Verein über Erfolge freuen, denn zum ersten Mal seit über 30 Jahren war es dem FVL gelungen, sich für den Verbandspokal zu qualifizieren.