Von Max Rieser

Hirschberg-Leutershausen. Jeden Tag Sirenen und die Flucht in einen Luftschutzbunker. Jeden Tag die Erschütterungen von Detonationen und jeden Tag Angst um das eigene Leben, das des Partners, der Eltern und das der Kinder. Bis man es nicht mehr aushält und beschließt, sein Zuhause zu verlassen und in ein fremdes Land zu gehen. So erging es Oksana Tkach mit ihrem Sohn Roman (5) und ihrer Schwägerin Oksana Stelmakh mit ihrem Sohn Denis (2).

Vor knapp drei Wochen kamen die vier nach einer zweitägigen Reise mit dem Auto und dem Bus in Hirschberg an, wo sie nun bei Bürgermeister-Stellvertreter Karlheinz Treiber und seiner Frau Karin wohnen. Dass sie hier untergekommen sind, ist kein Zufall. Tkach machte 2015 ein Au-pair-Jahr bei einer Familie in Leutershausen, die sie kontaktierte, als sie den Entschluss zur Flucht fasste. Durch ihren Auslandsaufenthalt begeisterte sich für die deutsche Sprache und wurde Deutschlehrerin und Dolmetscherin.

An der Grenze hieß es Abschied nehmen

Zuerst, berichtet Tkach, hätten sie und ihre Familie nicht geglaubt, dass der Krieg ihren Ort Rivne in der Nähe von Lviv in der Westukraine überhaupt erreichen würde: "Wir dachten, es wird nicht lange dauern und sich auf Donezk und Luhansk beschränken", berichtet sie in fehlerfreiem Deutsch. Als die russische Armee dann aber auch damit begann, die Infrastruktur wie den Fernsehturm der Stadt mit Raketen zu zerstören, und sie täglich in den Keller oder den Luftschutzbunker flüchteten, hätten sie eine Entscheidung fällen müssen. Zudem berichteten ihnen Bekannte, dass auch zivile Ziele angegriffen worden seien und es viele Tote gegeben habe.

Gemeinsam mit Tkachs Mutter, ihrem Ehemann, dem Bruder von Oksana Stelmakh und deren Mann, machten sie sich also im Auto auf den Weg zur polnischen Grenze. Nach etlichen Stunden des Wartens, bis auch sie an die Grenzkontrolle gelangten, dann die erschütternde Nachricht: Die Frauen und Kinder dürfen das Land verlassen, die Männer müssen bleiben und kämpfen. Also hieß es Abschied nehmen, ohne zu wissen, ob und wann man sich wiedersieht. Auch Tkachs Mutter kehrte zurück, da sie ihre Söhne nicht allein lassen wollte. Stelmakhs Partner meldete sich bei der Armee, diese schickte ihn aber wieder weg, weil er keine militärische Ausbildung hat. Seitdem verstecken sich die Männer von Tkach und Stelmakh, um nicht eingezogen zu werden. Wie lange sie unentdeckt bleiben und dem Militärdienst entgehen können, wissen die Frauen nicht. Was ihnen Hoffnung gibt, ist, dass die Telefonverbindung noch funktioniert und sie täglich in Kontakt mit der Familie treten können, die häufig während der Telefonate in Bunkern oder Kellern ausharrt.

Noch prekärer ist die Situation einer Bekannten der beiden Frauen, die in der stark belagerten und fast gänzlich zerstörten Hafenstadt Mariupol festsitze. Dort gebe es kaum noch Lebensmittel und nur noch verschmutztes Trinkwasser. Trotzdem bliebe man im Haus und mache sich nicht auf die Suche nach Nahrung, da das Risiko zu groß sei, erschossen zu werden. Für die Menschen in den umkämpften Städten sei es auch weiterhin wichtig, dass Spenden aus dem Ausland ankämen. Gerade Kerzen würden gebraucht, da die Stromversorgung nicht mehr sichergestellt sei.

Obwohl sie versuchen würden, die Nachrichten nicht mehr täglich zu verfolgen, um nicht in Panik zu verfallen, erreichten sie auch die Berichte aus Butscha, wo es zu einem Massaker kam: "Das ist ein Albtraum. Man kann sich nicht vorstellen, dass dies das 21. Jahrhundert ist", sagt Tkach leise. Niemand spricht es aus, aber solche Nachrichten lassen auch sie fürchten, dass ihre Verwandten Opfer von Gräueltaten werden könnten.

Durch private Kontakte ging es in Polen mit dem Bus weiter nach Deutschland. An jeder Station ihrer Reise hätten ihnen Menschen geholfen, was es ihnen erleichtert habe. Trotzdem wurde der kleine Roman durch die Anspannung und Belastung der Reise krank und bekam Fieber. Nach 48 Stunden kamen sie dann bei Treiber an, der sein Büro verlegte und somit beiden Frauen jeweils eine kleine Wohnung in seinem Haus anbieten konnte: "Es ist gut, dass es solche Menschen gibt, die uns so behandeln", sagt Tkach erleichtert. Auch ihr Sohn hat sich erholt und eingewöhnt und spielt im Wohnzimmer der Treibers schon wie zu Hause.

Für ihre Schwägerin sei das Ankommen durch die Sprachbarriere noch schwerer gewesen, sie habe in den ersten Tagen nur geweint. Um das anzugehen, kann die 35-Jährige bald einen Sprachkurs an der Weinheimer Volkshochschule besuchen: "Das gibt ihr etwas Halt, auch damit sie arbeiten kann", erklärt Tkach. Auch im Ort konnten sie erste Kontakte knüpfen. Durch ihre guten Deutschkenntnisse kann die Lehrerin und Übersetzerin in der neuen Vorbereitungsklasse an der Martin-Stöhr-Schule den Unterricht der sieben Geflüchteten Kinder begleiten und die Lehrerinnen unterstützen, die sich davor nur mit Gebärden mit den Kindern verständigen konnten. Auch an der Großsachsener Grundschule, die bisher ein ukrainisches Kind betreut, konnte die 27-Jährige schon beratend helfen.

Roman hat einen Platz im katholischen Kindergarten, wo er sich sehr wohl fühle: "Als ich ihn heute abgeholt habe, hat er mich gar nicht bemerkt", berichtet Tkach und kann sogar etwas lächeln. Auch beim FVL durfte er schon das erste Mal mitkicken und will jetzt jeden Freitag Fußball spielen gehen. Denis hat Aussichten auf einen Krippenplatz.

Bei den Spendenaktionen in der Leutershausener Markthalle lernten sie Organisatorin Inna Göhrig kennen, mit der sie seitdem regelmäßig Kontakt haben.

Beide vermissen ihre Männer und hoffen, bald zurückkehren zu können. Trotzdem wissen sie, dass nicht sicher ist, wie lange der Krieg noch dauert und ob alles noch so sein wird wie früher. Bis dahin seien sie froh, in Hirschberg gelandet zu sein, wo man sie herzlich willkommen geheißen habe. Das wünscht sich Tkach auch für alle, die noch kommen.