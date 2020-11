Hirschberg. (krs) Die Finanzierungsvereinbarung zum Betrieb der RNV-Linie 5 hat in der Gemeinderatssitzung am Dienstag erneut die Gemüter erhitzt. Knapp 657.000 Euro Ausgleichszahlungen kommen im Jahr 2021 auf die Gemeinde zu, 2022 werden es rund 630.000 Euro sein. Dabei werden auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie berücksichtigt. Sollten die Einbußen durch die Krise geringer als erwartet ausfallen, wird der Zuschlag an die Kommunen zurückgezahlt. Hierbei wird centgenau abgerechnet. "Das ist sachgerecht in dieser besonderen Situation", fand Bürgermeister Ralf Gänshirt. Das Gremium stimmte dem Beschluss zu, allerdings nicht ohne Protest.

Nachdem das Thema bereits im Verwaltungsausschuss diskutiert worden war, wollte Gänshirt nicht mehr allzu ausführlich darauf eingehen. Ganz gelang das nicht. So meldete sich Alexander May (Freie Wähler) zu Wort, in der Hoffnung, dass der "stete Tropfen den Stein höhlt". Konkurrenz für die RNV könne der Lage guttun. Die immer wieder steigenden Ausgleichssätze könne er nicht nachvollziehen.

"Ich weiß nicht wo es solche Preissteigerungen gibt, vermutlich im Drogen- und Waffenhandel", ärgerte sich May und sorgte für ein Raunen im Gremium. Von der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) komme seines Erachtens wenig, um die Steigerungen zu senken. "Ich frage mich, ob man den Takt nicht reduzieren könnte", sagte er. Die Freien Wähler stimmten zu, "auch wenn es schwer fällt, weil uns die Hände gebunden sind."

Karlheinz Treiber (GLH) vertrat eine andere Meinung. "Wenn Wettbewerb guttäte, warum macht es dann keiner? Anscheinend kommen durch Fahrzeuge, Personal und Wartungen eben doch solche Kosten", sagte er. "Wir stimmen nicht zähneknirschend zu, sondern sehen den Nutzungsvorteil." Die Anbindung steigere die Wohnqualität in Hirschberg. Ähnlich sah es auch Jörg Büßecker (SPD) und machte es kurz: "Wir sehen das nicht als Zuschuss, sondern als Investition."

Tobias Rell (FDP) hoffte, dass die Beteiligung der Kommunen an den Neuverhandlungen zur Berechnung der Zuschüsse 2024 besser werde. Die FDP stimme erneut "mit geballter Faust in der Tasche" zu.

Matthias Dallinger (CDU) fand, dass die Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen mehr in die Pflicht genommen werden müssen. Er stellte die Frage, inwieweit die kommunalen Zuschüsse verursachergerecht seien. Die Kostensteigerungen könnten nicht so weitergehen. Zumindest klimapolitisch sei die Anbindung jedoch alternativlos.