Veranstaltungen der Sternwarte

Mehr als 30 Jahre fanden in der Volkssternwarte Schriesheim Veranstaltungen rund um Themen der Astronomie statt. Bei Vorträgen erfuhren die Zuhörer auch die neusten Forschungsergebnisse. Dabei gab es im Anschluss an die Vorträge die Möglichkeit, durch eines der Teleskope der Sternwarte Objekte am Himmel zu beobachten. Ein Überblick:

> Halleyscher Komet: 1986, rund zwei Jahre nachdem die Volkssternwarte Schriesheim ihren Betrieb aufgenommen hatte, erschien am Himmel der Halleysche Komet, der mit seinem langen Schweif ein besonderes Schauspiel am Nachthimmel bot. Den Besucherandrang konnten die Mitglieder des Trägervereins in dieser Zeit kaum bewältigen. Ganze Familien kamen in den Abend- und Nachtstunden, um durch eines der Teleskope einen Blick auf den Kometen zu erhaschen.

> Mondfinsternis 2011: Gut 30 Besucher zählte man an diesem Abend im Juni 2011 in der Sternwarte. Vielleicht waren nicht mehr Besucher gekommen, da die Wettervorhersage eher einen bewölkten Himmel versprach und damit keine freie Sicht auf den Mond möglich schien. Doch die Wolkendecke über Schriesheim riss auf, es zeigte sich der teils vom Erdschatten bedeckte Mond. Die Phase, als der Mond sich im Kernschatten der Erde befand, war zwar schon vorüber, jedoch gehörte die Region zu den wenigen Orten im Land, in denen überhaupt etwas zu sehen war.

> Tage der offenen Tür: Jedes Jahr zu Pfingsten öffnete die Volkssternwarte ihre Pforten für die Allgemeinheit und zog vor allem bei sonnigem Wetter zahlreiche Besucher an. Bei Kaffee und Kuchen ließen sich selbst tagsüber mit einfachsten Mitteln mit einem sogenannten Solarscope Sonnenflecken beobachten.

> Vorträge rund um astronomische Themen gab es dazu im Zeitraum von September bis Mai. Manchmal blieb man dabei im erdnahen Bereich, so wie Oliver Dreissigacker, der im Mai 2014 von seinen Erfahrungen bei einem Parabelflug berichtete, bei dem für kurze Zeit in einem Flugzeug der Zustand der Schwerelosigkeit erreicht wird. ze