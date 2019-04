Weinheim. (web) Die Gegner eines Gewerbegebiets in der Hinteren Mult hatten ihren Protest am Samstag mit wirkungsvoller Symbolik versehen. Sie sparten aber auch in ihren Reden und in Gesprächen nicht mit Kritik an der Stadt. Diese hat am Montag auf eine RNZ-Anfrage geantwortet und eine Pressemitteilung verschickt. Darin ruft Bürgermeister Torsten Fetzner zum "korrekten Umgang mit Fakten" auf.

Die Bauern, die heute die Felder in der Hinteren Mult bewirtschaften, bekommen Ersatzflächen in den Breitwiesen angeboten. Dies sehen die Betroffenen wenig positiv, weil die Breitwiesen ebenfalls unter gewerbepolitischem Vorbehalt stünden und bereits dort tätige Landwirte aus dem Odenwald "entpachtet" werden müssten.

Die Stadt verweist auf den Bürgerentscheid von 2013. Damals hatte die Mehrheit der Wähler gegen einen Flächentausch gestimmt, der eine gewerbliche Entwicklung der Breitwiesen an der A 5 ermöglicht hätte. Fetzner betont, dass er den Entscheid nach wie vor für bindend hält (rein rechtlich ist er das jedoch seit 2016 nicht mehr, Anm. d. Red.). Und ja, bei der Vergabe der Flächen werde Weinheimer Landwirten Priorität eingeräumt.

Die Hintere Mult sei in den 15 Jahren, in denen sie als mögliches Gewerbegebiet im Flächennutzungsplan steht, öfter im Gespräch gewesen, hieß es auf der Demo. Die damalige Verwaltungsspitze habe dies aber abgeblockt. Erst mit Auftreten der Firma B&S habe sich die Haltung der Stadt geändert. Es gehe folglich um Einzelinteressen einer Firma.

Es stimme nicht, dass nur eine Firma erweitern will, so Fetzner. Der städtischen Wirtschaftsförderung lägen 17 Anfragen von Unternehmen aus Weinheim für eine Gewerbeansiedlung in der Hinteren Mult vor, 15 seien als verbindlich zu beurteilen. Zudem habe der Gemeinderat für künftige Gewerbe-Ansiedlungen unter anderem einen Zielwert von mindestens 50 Arbeitsplätzen pro Hektar festgelegt. In der Hinteren Mult sei - bei voller Besiedlung - mit mindestens 450 Jobs zu rechnen.

Die Gebietsentwicklung sichere darüber hinaus bereits bestehende Jobs. Konkret drohe Weinheim ein Arbeitsplatzverlust im dreistelligen Bereich, wenn erweiterungswillige Firmen abwandern. Und da es hierbei eben um Erweiterungswünsche geht, sei es auch unrealistisch, dass ein Gewerbegebiet an anderer Stelle positive Effekte habe. Genau deswegen sei die Hintere Mult ja im Flächennutzungsplan als Erweiterungsmöglichkeit vorgesehen. Auch von einer plötzlichen Betonierung Weinheims könne keine Rede sein: Die letzten Bebauungspläne für Gewerbe datierten von 2004 (Technologiepark) und 2009 (Bergstraße/Langmaasweg).

Die Demonstranten sind sich da nicht so sicher: Sie monieren, dass Grundstücks-Interessenten Land erwerben möchten, weil andere Geldanlagen als unattraktiv oder riskant gelten. Die Stadt verweist auf die 15 verbindlichen Nachfragen. Von spekulativen Nutzungsvorhaben sei nichts bekannt.

Die von Bürgermeister Fetzner öfter erwähnten Gesprächsangebote an die Gegner eines Gewerbegebiets hätten dem Austausch von Standpunkten gedient, aber keineswegs der konkreten Auseinandersetzung, so die Kritiker.

Er bedauere bis heute, dass die andere Seite 2018 nicht der Einladung zu einem "Hearing" im Gemeinderat gefolgt sei, so Fetzner. Ein bisschen wehrt er sich aber auch dagegen, den Konflikt nur auf seine Person zu projizieren. Immerhin habe der Gemeinderat das Verfahren 2017 eröffnet und es seither vorangetrieben, so Fetzner.