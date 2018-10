Heddesheim. (ze) "Kerwe mittendrin" lautet das Motto der Heddesheimer Kerwe von Freitag, 19. bis Montag, 22. Oktober. Ein absolut zutreffendes Motto, denn die "Hellesema Kerwe" findet seit vielen Jahren wieder einmal im Ortszentrum rund um Rat- und Bürgerhaus statt.

Wann das genau zum letzten Mal der Fall war, daran konnten sich bei einem Pressegespräch im Bürgerhaus weder die Vertreter der beteiligten Vereine noch der Gemeindeverwaltung erinnern. "Es ist jedenfalls viele Jahre her", war man sich sicher. Dementsprechend groß sind Vorfreude und Erwartungen unter den Veranstaltern der Kerwe, fällt doch nun die räumliche Trennung von Fahrgeschäften, die sich bisher auf dem Parkplatz am Badesee befanden und den Kerweaktivitäten im Ortszentrum weg.

Einen Nachteil hat aber die Konzentration der Kerwe aufs Zentrum: Den Autoscooter wird es in diesem Jahr nicht geben, denn es fehlt der Platz zum Aufstellen. Alle anderen gewohnten Fahrgeschäfte werden aber bereitstehen, wie etwa das Kinderreiten oder der Schießstand, so der Leiter der Hauptverwaltung der Gemeinde, Julien Christof.

Einschränkungen müssen auch die Autofahrer in der Zeit der Kerwe hinnehmen. So ist die Schaafeckstraße ab der Rathauskreuzung bis zur Einmündung Gewerbestraße von Donnerstag, 18. Oktober, 20 Uhr bis Dienstag, 23. Oktober, 12 Uhr gesperrt. Das Parkhaus in der Schaafeckstraße ist in dieser Zeit jedoch erreichbar, ebenso wie die Zufahrt zur Filiale der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord aus Richtung Ladenburg/Mannheim kommend. "Der Parkplatz bei der Sparkasse steht allerdings nicht zur Verfügung", erläuterte Jasmin Hohmann von der Gemeindeverwaltung. Auch die Rathauskreuzung und die Unterdorfstraße werden an den Kerwetagen von den Nachmittags- bis in die Nachtstunden hinein für den Autoverkehr gesperrt.

Ganz traditionell startet die Kerwe am Freitag, 19. Oktober, um 18 Uhr mit dem Aufstellen des Kerwebaums. Bevor dann der Bräutigam bei der Blaulichtparty der Freiwilligen Feuerwehr gewählt wird, steht der Kerwehock auf dem Programm. Zur Kerweparty mit "DJ Thommy" geht es am Samstag, 20. Oktober, ab 20 Uhr, und am Sonntag, 21. Oktober, startet um 14.30 Uhr der Kerweumzug von der Werderstraße in Richtung Bürgerhaus. Gleich im Anschluss wird die Kerweschlumbl mit ihrem Bräutigam verheiratet und auf der Bühne vor dem Alten Rathaus erfahren die Heddesheimer von Kerwepfarrer Günter Gajewski bei dessen "Kerweredd" die wichtigsten Neuigkeiten aus ihrem Ort.

Am Montag, 22. Oktober, findet um 10 Uhr mit dem Wellfleischessen die einzige Veranstaltung der Heddesheimer Kerwe außerhalb des Ortszentrums statt. "Für an die 1000 Gäste gibt es nun einmal nur Platz in der Nordbadenhalle", begründete Christof diesen Ortswechsel. Die Bewirtung der Gäste übernimmt übrigens erstmals die Schützengesellschaft. Nach der Beerdigung der Kerwe um 18 Uhr am Alten Rathaus trifft man sich anschließend zum "Leichenschmaus" und der Verlosung der Kerwesau im Bürgerhaus.

"Das gibt einen hundertprozentigen Erfolg", war sich Klaus Gerstner vom ausrichtenden Heimat- und Traditionsverein (HTV) sicher. Zudem begrüßte er es, dass die Organisation der Kerwe nun auf mehrere Schultern verteilt ist, denn neben dem HTV beteiligen sich die Freiwillige Feuerwehr, die SG Heddesheim, die Schützengesellschaft und der Karnevalsverein "Hellesema Grumbe".