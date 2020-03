Heddesheim. (pol/van) Zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Biker ist es am Donnerstagnachmittag gegen 14.50 Uhr gekommen, wie die Polizei berichtet. Die Großsachsener Straße (L541) zwischen den Kreisverkehren an der Edekastraße und der Zufahrt zur A5 in Richtung Karlsruhe war vorübergehend voll gesperrt.

Der 45-jährige Motorradfahrer war von Heddesheim in Richtung Hirschberg unterwegs, als er einen Lastwagen überholen wollte. Nach dem Kreisel beschleunigte er stark und scherte zum Überholen aus. Auf der leicht verunreinigten Fahrbahn verlor der 45-Jährige jedoch die Kontrolle über seine Maschine und stürzte.

Beim Sturz erlitt er schwere Verletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Die Großsachsener Straße war bis gegen 16.40 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Update: Donnerstag, 19. März 2020, 19 Uhr