Hirschberg. (ans) Für Eltern, die eine längere Betreuung ihrer Sprösslinge in den Kindergärten wünschen, gibt es Grund zur Hoffnung: Denn bei der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 30. Juni, um 18.30 Uhr, im Rathaus geht es auch um dieses Thema. Das Gremium befasst sich nämlich mit der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuungseinrichtungen. Und aus der entsprechenden Sitzungsvorlage geht hervor, dass eine Verlängerung im Raum steht. Ab September will die Verwaltung diesbezüglich wieder Gespräche mit den Kindergartenträgern aufnehmen, die wegen der Corona-Pandemie zwischenzeitlich ruhten.

Aktuell wird eine Verlängerung der Öffnungszeit von 7 bis 14 Uhr und von 7 bis 17 Uhr angedacht. Derzeit bieten die Kindergärten nur Betreuungen zwischen 7.30 und 16.30 Uhr an. Die Verwaltung sieht eine Umsetzung der Verlängerung zum Kindergartenjahr 2021/22 als realistisch an. Eventuell werde zunächst in einer Einrichtung begonnen und dann entsprechend des Bedarfs weiter ausgebaut, heißt es in der Sitzungsvorlage. Einzig im AWO-Waldkindergarten soll aufgrund der besonderen Betreuungsform die jetzige Zeit von neun Stunden nicht erhöht werden. Für die Kindergärten würde die Änderung auch bedeuten, dass der Personalschlüssel erhöht werden muss. Aus der Bedarfsplanung geht zudem hervor, dass der Bedarf an Ganztagesplätzen höher ist als das Angebot – 180 bei insgesamt 410 Kindergartenplätzen.

Weitere Themen am Dienstag sind die geplante gärtnergepflegte Grabanlage auf dem Leutershausener Friedhof, die Neufestsetzung der Friedhofssatzung und die Herstellung eines Wasserleitungsringschlusses in der Lobdengaustraße.