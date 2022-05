Von Günter Grosch

Weinheim. Nach den beiden Burgen und seinem Schloss, dem Exotenwald, seinen "Grünen Meilen" rund um den Hermannshof und nicht zuletzt seinem historischen Marktplatz mit dem Alten Rathaus verfügt Weinheim über ein weiteres Wahrzeichen: den mehr als 600 Meter langen, bis hinauf zur Burgruine Windeck führenden Grüffelo-Pfad. Der wurde am vergangenen Wochenende von Axel Scheffler, Kinderbuchillustrator und Vater des Grüffelo, eingeweiht. Mit dabei waren Oberbürgermeister Manuel Just, Kettensägen-Künstler Gert Hildebrandt, Marianne Rübemannn, Verlagschefin des in der Zweiburgenstadt beheimateten Beltz-Verlags, Kindern, Eltern sowie der Grüffelo-Pelz steckenden Axel Werner.

Kinderliebling: das Grüffelo-Kind. Foto: Dorn

Bereits seit drei Jahren begleiten das aus massivem Eichenholz heraus gesägten Zottelmonster und die pfiffige Maus die Wanderer auf ihrem Weg nach oben. Jetzt bekamen Grüffelo und Maus Zuwachs durch weitere Protagonisten der von der englischen Autorin Julia Donaldson getexteten Bilderbuchreihe: Eule, Schlange, Fuchs, Eichhörnchen und nicht zuletzt das Grüffelo-Kind. Die Figuren stammen von Kettensägen-Künstler Gert Hildebrandt aus Birkenau, der dafür nicht weniger als 14 Kettensägen verwendete.

Liebevoll gestaltet: die Eule. Foto: Dorn

"Weinheim wusste nicht nur, dass es ihn gibt. Sondern auch, wo der Grüffelo wohnt", rief Oberbürgermeister Manuel Just. Die Antwort auf seine Feststellung schalle ihm aus Dutzenden von Kinderkehlen entgegen: "Unterhalb von Windeck und Wachenburg". Die Einweihung des Grüffelo-Pfads sei Bestandteil des neuen Weinheimer Tourismuskonzepts, das dem Merkmal Wandern nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie mehr Raum geben und Aufmerksamkeit verleihen soll, so der Oberbürgermeister.

Mit der Beltz-Verlagsgruppe als Herausgeberin der Grüffelo-Bilderbuchreihe entstand daraus nicht nur die Idee des Grüffelo-Pfads. Es wurden auch alle rechtlichen Voraussetzungen zu dessen Verwirklichung geschaffen, lobte Just. Hildebrandt, der bereits 2019 aus Anlass des 20. Geburtstags des Grüffelos Figur des Fellriesen aus einer mehr als 300 Jahre alten Römereiche heraussägte, hatte man wieder den richtigen Mann an der Hand, um die Grüffelo-Familie zu komplettieren.

Windet sich um einen Baumstamm: die Schlange. Foto: Dorn

Die an der Römerbrücke stehende Eiche mit einem Stammdurchmesser von rund 90 Zentimeter war seinerzeit nach einem Sturm so schwer beschädigt worden, dass sie aus Sicherheitsgründen gefällt werden musste. Wobei sich das "Schnitzen" der Figuren angesichts ihrer geringeren Größe diesmal "ein bisschen einfacher" gestaltete, wie der gelernte Maschinenschlosser Hildebrandt während einer kurzen Wanderpause schmunzelnd erzählte. Hatte er für den Kinderbuchhelden seinerzeit noch mehr als 35 Stunden gebraucht, ehe er die gewünschte Form und Statur aufwies, benötigte Hildebrandt für Eule, Eichhörnchen, Schlange und Co. diesmal, "ohne Farbauftrag und Endlackierung", nur noch sechs bis acht Stunden.

Die Maus rettet sich auf ihrem Waldspaziergang mit List vor den Fressfeinden. Foto: Dorn

Dass die Maus in den zurückliegenden Jahren mehrfach von Vandalen attackiert und ihr dabei die Ohren abgebrochen wurden, fanden Hildebrandt und Scheffler nicht nur "schade", sondern auch "ziemlich traurig". Während das Original der Maus jetzt im Museum der Stadt einen sicheren Unterschlupf gefunden hat und auf dem Burgweg durch ein Replikat ersetzt wurde, seien die jetzigen Figuren aber weitgehend "unkaputtbar", hofft Hildebrandt.

Infotafeln vor jeder Figur erläutern in kurzer schriftlicher wie auch nachhörbarer Form (QR-Code auf dem Smartphone einscannen) Details zu der Figur und der Geschichte. Außerdem gibt es ein Quiz. Wer das Lösungswort weiß, kann sich ein kleines Geschenk in der Touristinformation am Marktplatz abholen. Hörproben aus Mitschnitten einer Vorlesestunde, die Just vor Grundschulen abgehalten hat, runden das Vergnügen beim Anstieg auf die Burg ab.

Die Stadtbibliothek lädt am Mittwoch, 11. Mai, ab 14 Uhr zu einem Grüffelo-Tag ein. Bis 17.30 Uhr kann gemalt, gebastelt und gepuzzelt werden. Um 15 Uhr wird der Film "Der Grüffelo", im Großen Saal der Bibliothek gezeigt. Gegen 16 Uhr wird der Gewinner oder die Gewinnerin des Malwettbewerbs bekannt gegeben.