Von Silke Beckmann

Ladenburg. "Gott sei Dank gibt es ja noch die Kunst des zivilisierten Umgangs miteinander", ist man sich anfangs einig. Doch trotz aller guten Vorsätze gelingt genau dies nicht, und im Laufe des Abends regiert eher die Kunst des überwiegend verbalen Zerfleischens, und selbst die Zuschauer im Domhof bekommen die floralen Ausläufer eines gekonnten Wutanfalls zu spüren. Um anschließend frenetisch und lang anhaltend zu applaudieren. Für eine gelungene, sehenswerte Inszenierung und vorzügliche Darsteller.

Mit der Gesellschaftssatire "Der Gott des Gemetzels", geschrieben von der erfolgreichen französischen Theaterautorin Yasmina Reza und im Jahr 2006 am Schauspielhaus in Zürich uraufgeführt, ist dem Ensemble spielART um Regisseurin Birgit Podhorny ein rundum mitreißender Coup gelungen, in dem die vier Akteure zu Hochform auflaufen.

Wobei Handlung und Mimen nach etwas verhaltenem Einstieg konsequent Fahrt aufnehmen und dabei eine konstant überzeugende Leistung zeigen: Stefanie Bachmann, die die gesamte Gefühlspalette in ihrer Rolle als Véronique Houillé beherrscht und ebenso als ausgleichender Pol wie als aufbrausende Furie glänzt, und Klaus Grelle, der als Michel Houillé ebenfalls seinen spielART-Einstand gibt und sein Berufsethos genauso verteidigt wie das eigenwillige Handeln in puncto Familienhamster.

Daneben Gudrun Schön-Stoll und Gerald Glombitza, die die Parts des Ehepaars Reille innehaben: Annette, die wahrlich nicht so schnell, aber schließlich eben doch die Contenance verliert, und der aalglatte Anwalt Alain, der über Leichen geht und zwischenzeitlich dennoch die Hosen herunterlassen muss. Im wahren Wortsinn übrigens, während dies sprichwörtlich für alle vier gilt.

Wobei das Treffen relativ harmlos beginnt. Man setzt sich zusammen, um den unglücklichen Vorfall zwischen den beiden Söhnen zu besprechen, bei dem Bruno Houillé zu Schaden gekommen ist. Oberflächlich betrachtet, ein vernünftiges Unterfangen. Annette und Alain sind bereit, ein vorbereitetes Schuldeingeständnis zu unterschreiben, wenngleich ihnen die Formulierung "mit einem Stock bewaffnet" aufstößt und in "ausgestattet" abgeschwächt werden muss. Es wird artig-steife Konversation betrieben über Zahnreparaturen, Blumen, Berufe und Rezepte.

Doch spätestens nachdem die versammelte Kaffeerunde Zeuge von Alains Handy-Gesprächen im Zuge seiner fragwürdigen Vertretung eines Pharma-Konzerns wird ("Wir werden doch nicht das Mittel vom Markt nehmen, weil drei Kandidaten Schlagseite haben"), ist es mit den braven Höflichkeiten vorbei und der Nachwuchs vergessen.

"Ring frei" für einen schonungslosen Schlagabtausch und Vorhang auf für Dialoge abseits jeglicher höflichen Etikette, wozu der Alkohol sein Übriges tut. Die Übelkeitsgeplagte Annette übergibt sich in gezieltem Schwall einmal quer über den kostbaren Kokoschka-Nachdruck, man rammt sich gegenseitig zunehmend ungespitzt in den Boden und bildet dabei immer wieder verblüffende neue Allianzen: Kaum allein, lästern die Houillés kräftig ab über ihren Besuch, den "reinsten Albtraum", während sich das Paar schon kurz darauf gegenseitig an den Kragen geht.

Da brechen sich offensichtlich schon lange schwelende Konflikte und unterdrückte Aggressionen Bahn. Nicht anders die Kontrahenten: Mal tröstet Annette, im nächsten Moment verspritzt sie Gift, und kurzzeitiges trautes Einvernehmen mündet schon kurz darauf in Vorwürfen und Zerfleischen in alle Richtungen. Kurzum: Die Emotionen kochen über, und Stefanie sinniert am "unglücklichsten Tag meines Lebens" mit Recht: "Ich weiß gar nicht, wozu ein Leben ohne Moralvorstellungen gut sein soll." Während Alain an anderer Stelle über solche "Hüterinnen der Welt" höhnt, denn: "Ich glaube an den Gott des Gemetzels!".

Ein Leben ohne Moralvorstellungen? Über die Auswirkungen lohnt es sich nachzudenken, ohne Frage. Und genau solche Überlegungen setzt das rasante Stück trotz oder gerade wegen seiner absurden Komik in Gang. Eine toll umgesetzte Inszenierung eines faszinierenden Stücks.

Info: Im Domhof wird "Der Gott des Gemetzels" am heutigen Donnerstag, 5. Oktober, Freitag, 6., und Samstag, 7. Oktober, jeweils um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 8. Oktober, um 18 Uhr gezeigt. Karten kosten 16 Euro (ermäßigt zwölf Euro) und können bei Birgit Podhorny unter 0160/7346090 oder per E-Mail an birgit.podhorny@gmx.de reserviert werden.