Weinheim. (web) Die Fronten sind weiter verhärtet: Die IG Hintere Mult, die sich für eine Gewerbeentwicklung einsetzt, begrüßt den Aufruf der Verwaltung zu mehr Sachlichkeit in der Debatte um das Bebauungsplanverfahren für das Gewerbegebiet "Hintere Mult". Die Gegner eines Gewerbegebiets erheben dagegen weiter Vorwürfe.

Von Anfang an sei das Bauplan-Verfahren transparent gewesen und hätte die Möglichkeit zum Dialog zwischen den betroffenen Parteien zugelassen, so die Befürworter. Diese Chance hätten die Landwirte aber kaum genutzt. Ihr Vertreter habe bei der Besichtigung der Firma B&S - der größten Interessentin an Fläche in der "Hinteren Mult" - nicht mal das Gespräch mit den Unternehmern gesucht. "Stattdessen hat man über die emotionale Ebene Druck ausgeübt."

Kommentare in Sozialen Medien, Stellungnahmen und Leserbriefe, die der anderen Seiten Lügen und raffgieriges Verhalten unterstellten, führten zu einem schädlichen Klima, heißt es weiter. Dabei gelte es über die "Hintere Mult" hinaus zu definieren, wie es für Weinheim weitergeht. Die IG appelliert an die Stadträte, standhaft zu bleiben. Schon jetzt sei ein Schaden für den Wirtschaftsstandort sichtbar. Firmenvertreter wunderten sich über die Aggressivität gegenüber gewerblichen Unternehmen, so IG-Vertreter Dirk Ahlheim. Er fordert eine "Zukunft, in der alle Seiten einen Platz finden". Daher begrüße die IG, dass es für betroffene Landwirte Ersatzflächen gibt.

Die "Schutzgemeinschaft Hintere Mult", der Verein "Landerlebnis" und die BI "Schützt die Breitwiesen" haben ihre Kritik indessen erneuert. "Der Vorwurf der Unsachlichkeit war bisher stets zu hören, wenn Bürger es wagten, den gewählten Volksvertretern im Schloss in demokratischer Weise ihre Meinung kundzutun." Die Verwaltung habe den Stadträten im Vorfeld des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan "Hintere Mult" im April 2017 eine 180 Seiten lange Vorlage zugesandt. Vorbereitungszeit: eine Woche.

Auch das Protokoll der Klausurtagung zum Thema Gewerbeentwicklung vom Sommer 2017 liege erst jetzt, mit neunmonatiger Verspätung vor. All dies sei eben nicht transparent. Die Behauptung der Verwaltungsspitze, mit betroffenen Landwirten vorab gesprochen zu haben, sei "unzutreffend", heißt es unter anderem. Diese Woche laden die Gewerbegegner nun ihrerseits zum Pressegespräch ein.