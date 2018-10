Hirschberg. (ans) US-Botschafter Richard Grenell hat nie einen Hehl daraus gemacht, wie er sein Amt versteht: als durch und durch politisch. Ganz im Sinne Donald Trumps scheut er auch die direkte Einmischung in die deutsche Politik nicht - ganz entgegen den üblichen diplomatischen Gepflogenheiten. Dass der umstrittene Botschafter nun am Dienstag zu einem Empfang nach Hirschberg kommen sollte, sorgte für Wirbel.

SPD-Politiker Kleinböck kritisierte den geplanten Auftritt scharf. Foto: zg

Der Ladenburger SPD-Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck reagierte am Freitag mit einem offenen Brief, schlug die Einladung an ihn aus. "Mit Richard Grenell wird eine Person zu Gast sein, der ich durch meine Präsenz als Abgeordneter keine persönliche Aufwartung zukommen lassen möchte", hatte Kleinböck an Gastgeber Bürgermeister Manuel Just geschrieben.

Mit seinen regelmäßigen Interviews auf der "rechtsradikalen" Nachrichtenseite Breitbart und insbesondere "seinen Signalen an die Populisten in Europa" stehe der Botschafter für eine politische Grundausrichtung, "an deren Seite ich mich nicht stellen werde".

Entsprechend scharf kritisierte der SPD-Mann auch den Initiator der Veranstaltung, den Heidelberger CDU-Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers: "Ich halte es für das absolut falsche Zeichen, Menschen zu hofieren, die sich so deutlich gegen unsere politische Kultur stellen."

Lamers reagierte gelassen auf die Kritik: "Ich sehe es als meine Aufgabe an, mit den Menschen zu sprechen und meine Position deutlich zu machen." Und gerade in der schwierigen Situation weltweit sei es auch wichtig, mit den USA im Dialog zu bleiben. Dass Kleinböck nicht kommen wollte? "Man kann eine Einladung ausschlagen. Auch das ist Demokratie", sagte der CDU-Abgeordnete.

Viel Aufregung, die am Ende unnötig war. Gegen 15 Uhr wurde am Freitag klar: Die Veranstaltung wird nicht stattfinden. Der US-Botschafter sagte direkt bei Lamers ab, da er sich im Auftrag von US-Präsident Trump um eine "wichtige Angelegenheit" kümmern und daher am Dienstag in Berlin bleiben müsse. Lamers zeigte sich jedoch überzeugt davon, Grenell trotz der Absage irgendwann in Hirschberg begrüßen zu können.