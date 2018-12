Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Mittwochnacht setzte sich Emma Iddir in den Flixbus, um nach Paris zu fahren. Eine Überraschung für den Freund, der sie erst einen Tag später erwartete. Aber Heiligabend werden die beiden nicht zusammen verbringen. "Heiligabend gehört der Familie", sagt die 21-jährige Französin. Sie kommt aus der Bretagne, aus dem Département Morbihan, und studiert in Rennes Politikwissenschaft.

Seit 1. September ist Emma Volontärin des deutsch-französischen Freiwilligendienstes, den Edingen-Neckarhausen mit der Partnergemeinde Plouguerneau nun bereits zum dritten Mal vertraglich vereinbart hat. Im Gegenzug verbringt von deutscher Seite Sina Ratz ihre Zeit an der Atlantikküste. Beide unterstützen die Partnerschaftsvereine IGP und das Comité de Jumelage. Emma selbst begleitete den Tandemaufenthalt für Jugendliche und reiste eigens früher an, um bei der Festwoche Ende August in Edingen-Neckarhausen zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft zu helfen.

Doch jetzt freut sie sich auf Weihnachten: "Meine Eltern, mein Bruder und ich werden Heiligabend bei meinen Großeltern sein, die in der Nähe von Paris wohnen", erzählt sie. Weihnachten in Frankreich, das sei natürlich auch dort eine spezielle Zeit. "Aber wir haben nicht so die Vorbereitung wie hier in Deutschland. Wenn bei uns die Ferien beginnen, also so am 21./22. Dezember, dann fängt erst die Weihnachtszeit an", schildert sie.

Zudem gebe es in der Bretagne nicht so viele Weihnachtsmärkte wie hier. Das Festessen an Heiligabend spiele eine wichtige Rolle. "Wir sitzen lange zusammen, essen Foie Gras, Chapon de Bresse und zum Nachtisch natürlich Bûche de Noël." Stopfleber, Kapaun und die schokoladige Biskuitrolle - alles französische Klassiker wie hierzulande Kartoffelsalat mit Würstchen. Allerdings klingt es auf Französisch einfach eleganter, und die Speisen an sich sind fraglos raffinierter.

Die Weihnachtsgeschenke, so berichtet Emma weiter, werden erst am 25. Dezember morgens ausgepackt. Dafür steht der Tannenbaum bereits ab der zweiten Dezemberwoche geschmückt im Haus. "Mein Bruder und ich hängen jedes Jahr abwechselnd die Sterne auf, das sind schöne Momente zusammen", meint Emma, die im kommenden Jahr ihren Master in Kommunikation ablegen wird.

Ihre Hochschule sei in der vergangenen Woche wegen der Proteste der sogenannten "Gelb-Westen" geschlossen gewesen, der Unterricht fiel aus. "Unsere ganze Gesellschaft in Frankreich fühlt sich betroffen. Das ist spektakulär", sagt sie. Entweder sei man für die Protestbewegung oder ganz dagegen: "Dazwischen gibt es nichts." Und sie sagt nachdenklich, dass sie im Moment noch nicht ganz verstehe, was der Bewegung zugrunde liege. Das ändere sich vermutlich, wenn sie in Frankreich sei und Stimmungen und Meinungen vor Ort einfange. "Deutschland ist politisch ruhiger", findet sie.

Und noch etwas fällt ihr auf: "An einer roten Ampel stehen zu bleiben, das ist typisch deutsch." Komisch findet sie auch, dass es in Edingen-Neckarhausen für eine Gemeinde dieser Größe so viel Verkehr gibt: "Entweder viele Autos oder viele Fahrradfahrer. Von beidem eben viel." Dafür sei es für sie in Deutschland einfacher, im Restaurant vegetarische oder vegane Speisen zu bekommen. "Das ist bei uns in Frankreich noch nicht so ausgeprägt", stellt Emma fest.

Doch zurück zu Weihnachten bei Familie Iddir: "Wir haben auch eine Krippe. Und ich stelle da immer kleine Reisemitbringsel dazu. Das weckt Erinnerungen." Eine russische Matrjoschka neben dem jüdischen Jesuskind? Was für eine schöne Symbolik.

Weihnachten, das bedeute für sie einfach, Zeit mit der Familie zu verbringen, miteinander zu essen, zu reden und sich in den Kirchen die Krippen anzuschauen. Das klingt alles sehr entspannt.

Emma selbst versteht sich als Jugendbotschafterin der Bretagne. Ihre Motivation wirkt auf andere glaubhaft und ansteckend. Die Jugendbotschafter stehen für Verständigung, Toleranz und Interesse an anderen Kulturen. Emma lebt das vor. Auch in ihrer Arbeit als Volontärin im deutsch-französischen Freiwilligendienst. "Ich mag die Atmosphäre im Ort und bei der IGP", meint sie. Gerne würde sie enger mit ihrer deutschen Kollegin Sina zusammenarbeiten, um gemeinsame Projekte auf die Beine zu stellen, den Kontakt zwischen den Schulen auszubauen und um sich gegenseitig austauschen zu können.

"Wir sind zwar 1144 Kilometer voneinander entfernt. Aber es gibt WhatsApp und Facebook. Mit den neuen Medien haben wir Möglichkeiten", meint sie. Ihr ist es wichtig, junge Leute für die Städtepartnerschaft zu begeistern. "Gerade jetzt, nach dem 50-jährigen Jubiläum ist das wichtig", sagt sie weiter. Sie will deshalb auch Kontakte zum neuen Jugendgemeinderat knüpfen, der im Februar eingesetzt wird. "Und im Januar gehe ich den Schützenverein", stellt sie fest.

Einsam sei sie nicht in Edingen-Neckarhausen: "Aber manchmal etwas allein. Es gibt nicht so viele Jugendliche hier", sagt sie. In ihrer zupackenden Art nimmt sie die Sache selbst in die Hand: Kontakte knüpfen heißt die Devise. Aber erst nach Weihnachten. Dem Fest der Familie.