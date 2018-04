Von Günther Grosch

Weinheim. "Hochstimmung" strahlte bei der gestrigen Freudenberg-Bilanzpressekonferenz vom Podium des Vorstands herunter. Denn Mohsen Sohi, Tilman Krauch und Ralf Krieger hatten gute Zahlen zu vermelden. Zum achten Mal in Folge stieg der Umsatz. Er wuchs von 7,9 Milliarden Euro im Jahr 2016 auf 9,3 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Das Konzernergebnis erreichte 700 Millionen Euro. (Dazu mehr auf Seite 21).

Die gute Nachricht für Weinheim: Auch in Zukunft wird die Zweiburgenstadt mit den Hauptverwaltungen der Geschäftsgruppen Sealing Technologies, Performance Materials, Filtration Technologies, Home and Cleaning Solutions sowie der Freudenberg IT Stammsitz des "Global Players" bleiben.

Produziert werden hier Dichtungen für die Automobilindustrie, Vliesstoffe für die Bekleidungsindustrie sowie Industriefilter. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter am Standort Weinheim betrug zum 31. Dezember 4630 Menschen, was einem Plus von sechs Mitarbeitern entspricht - und damit exakt der Mitarbeiterzahl von 2009. Im Berichtsjahr wurden in der Zweiburgenstadt rund 128 Millionen (Vorjahr 114 Millionen) Euro in Gebäude, Maschinen und Anlagen investiert. Als Bauprojekte abgeschlossen sind das moderne Ausbildungszentrum und die das neue Zufahrtstor "3".

Noch in Arbeit sind Außenanlagen und Infrastrukturmaßnahmen rund um "Bau 120" sowie das Ausbildungszentrum, der Umbau der Gebäude 61 und 62 zu einem "Vibracoustic-Technikum" sowie Brandschutzmaßnahmen. Für das laufende Jahr plant Freudenberg in Deutschland über alle Geschäftsgruppen hinweg Investitionen von annähernd 100 Millionen Euro. Allein 35 Millionen davon sind für Weinheim reserviert. Weiter zugenommen hat die Zahl der Arbeitsplätze. Ende 2017 beschäftigte der Mischkonzern in der Metropolregion 5944 Mitarbeiter, das sind 51 mehr als 2016. Mit 1742 (Vorjahr 1634) Mitarbeitern in 29 Fremdfirmen arbeiten jetzt 6372 (Vorjahr: 6258) Menschen im Weinheimer Industriepark. Davon sind 4630 Frauen und Männer (Vorjahr: 4624) Freudenberg-Mitarbeiter. Die Anzahl der Fremdfirmen im Industriepark hat sich von 25 auf 29 erhöht. Neu sind hier Avis, Fafo, Scheuermann und die TSG Weinheim. Im Technologiepark sind weitere Grundstücke verfügbar.

Grundsätzlich verlaufe die Entwicklung "erwartungsgemäß" und mit einer "hohen Priorität auf Ansiedlungen, die dem Grundgedanken eines Technologieparks angemessen" sind. Vorangekommen sind die Verhandlungen über den Verkauf von rund 2400 Quadratmetern Grundstücksfläche an ein Weinheimer Unternehmen der Elektrotechnik. In dessen neuem Hauptsitz sollen auf rund 1000 Quadratmetern Gebäudefläche Teile und Software entwickelt, in Kleinserien gefertigt und vertrieben werden.

Weitere Anfragen gingen für die Errichtung von Büro- und Technikflächen ein. Diese Projekte befänden sich aber noch in einem zu frühen Stadium, um schon jetzt über Details zu sprechen, so die Vorstandsspitze. Aktuell arbeite man an einem integrierten Verkehrs- und Stellplatzkonzept für den Industrie- und den Technologiepark. So werden Gebäude sowie noch vorhandene Gleise rückgebaut. Gemeinsam mit der Stadt wird darüber hinaus ein Konzept zum Hochwasserschutz erarbeitet. Mit Blick auf die neue Nordanbindung an das Werk wurden fünf Millionen Euro investiert, um den von der Autobahn kommenden Schwerlastverkehr verstärkt über die B 38 Richtung Saukopftunnel und die neue Anbindung zum Nordtor zu leiten. Das entlastet die Viernheimer Straße.

"Die neue Zufahrt über Tor 3 wird angenommen und genutzt. Allerdings fahren - vor allem bedingt durch eine falsche Navi-Wegweisung - täglich noch rund 30 bis 50 Lkw wie bisher Tor 1 an: "Ein vermeidbares Ärgernis." Obwohl die Anschrift der neuen Zufahrt den Betreibern der gängigen Navisysteme im Herbst und noch einmal im Januar mitgeteilt wurde.

Klare Aussagen kommen auch zu möglichen neuen Gewerbegebieten und hier zur Fläche Tiefgewann". Der Konzern unterstütze den Ausbau des Tiefgewanns. Dies sei wichtig, um die Infrastruktur für den Industriepark weiter zu verbessern. Durch den Bau der neuen Erschließungsstraße seien gute Voraussetzungen geschaffen.

2017 begannen bei Freudenberg deutschlandweit 138 (Vorjahr: 122) junge Menschen in 22 Berufen und Studiengängen ihre Ausbildung. Zum Stichtag 31. Dezember bildete Freudenberg 515 Ausbildende aus. Allein 394 bei der Freudenberg Gruppe in Deutschland, 121 bei Verbundunternehmen in Weinheim. Im Vorjahr waren es 560. In Weinheim starteten im September 2017 71 Jugendliche für die Gesellschaften der Freudenberg Gruppe und für Verbundpartner ihre Ausbildung. Im neuen Bildungszentrum werden 45 Jugendliche für die Freudenberg Gruppe und 26 für Verbundpartner ausgebildet.

Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren sieht das Vorstandstrio als eine "zentrale Aufgabe für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft" an. Auch hier geht man voran. So werden vier geflüchtete Auszubildende, die dem Bildungszentrum zuzurechnen sind, außerhalb des Bedarfs zum Maschinen- und Anlagenführer ausgebildet. Eine von 2,6 Millionen Euro aus einem Spendentopf werden hierfür eingesetzt.

"Überproportional höher als andernorts" liegt der "Identität"- und "Zufriedenheitsfaktor" der Beschäftigten. Bei dem im vergangenen Jahr angekündigten Abbau von 230 Arbeitsplätzen seien keine betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen worden. Für die Hälfte der betroffenen Mitarbeiter seien Ruhestandsregelungen vereinbart worden, viele Mitarbeiter hätten in andere Jobs bei Freudenberg vermittelt werden können.