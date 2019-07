Weinheim.web) Rund 4000 Quadratmeter Feldfläche sind am Dienstagnachmittag in der Nähe der Weinheimer Weid-Siedlung in Brand geraten. Laut Polizei brach das Feuer um kurz nach 15 Uhr bei Mäharbeiten auf einem Feld zwischen dem Segelflugplatz und der Autobahn A5 aus.

Die Rauchsäule war weithin sichtbar. "Das war deutlich mehr als ein paar brennende Strohballen", sagte Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach im Gespräch mit der RNZ. Die Löscharbeiten hätten sich bis 17 Uhr hingezogen, endgültig beendet war der Einsatz erst um 17.30 Uhr.

Mehrere Weinheimer Feuerwehrabteilungen sowie die Wehr aus dem benachbarten Viernheim rückten mit 45 Kräften an. Dabei kamen unter anderem die geländegängigen Löschfahrzeuge und Tankfahrzeuge der Odenwaldabteilungen zum Einsatz. Auch die Feuerwehr Viernheim steuerte einen Abroll-Behälter für Löschmittel bei. Um das brennende Stroh auseinanderzuziehen, kamen weitere schwere Fahrzeuge zum Einsatz. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Polizei ermittelt.

Update: Dienstag, 23. Juli 2019, 17.50 Uhr