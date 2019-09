Von Axel Sturm

Ladenburg. "Das Altstadtfest ist für uns Ladenburger das Fest der Feste": So eröffnete Bürgermeister Stefan Schmutz an seinem ersten Arbeitstag nach dem Sommerurlaub die Pressekonferenz zur Veranstaltung, in der er sogar einige Neuerungen ankündigen konnte. Zum 46. Mal wird am zweiten September-Wochenende am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, in den Altstadtgassen gefeiert.

Mehr als 60 Vereine und Gastronomen nehmen in diesem Jahr am Altstadtfest teil, und wieder soll auf den drei Bühnen auf dem Marktplatz, in der Gerberstiege und im Bischofshof die Post abgehen. Zu einem verkaufsoffenen Sonntag lädt außerdem der Bund der Selbstständigen ein. 13 Geschäfte nehmen daran teil.

Neu beim Altstadtfest ist die personelle Zusammensetzung des Organisationsteams. Während Beate Glowinski, die für den Flohmarkt zuständig ist, schon seit zehn Jahren im Boot sitzt, ist es für die neue Leiterin der Stadtmarketingstelle, Claudia Döhner, eine Premiere. Die Verantwortlichen von der Stadtverwaltung halten dabei am bewährten Konzept fest.

Der Flohmarkt mit den rund 550 Standbetreibern bleibt an beiden Tagen ein zentraler Anlaufpunkt. Auch das Kulturprogramm kann sich wieder sehen lassen und nicht zuletzt haben sich die Vereine und Gastronomen mit besonderen kulinarischen Angeboten auf die zahlreichen Gäste vorbereitet.

Zwar werden die Besucherzahlen aus den 80er- und 90er-Jahren längst nicht mehr erreicht. Damals kamen mehr als 100.000 Gäste zum Altstadtfest. Aber rund 50.000 Besucher werden wieder erwartet. Der Rückgang liegt sicher auch daran, dass Ladenburg mit dem Altstadtfest sein Alleinstellungsmerkmal mittlerweile verloren hat.

Fast jede Kommune feiert heute ihr eigenes Stadtfest, ein gewisser Sättigungsgrad hat auch die Kurpfalz längst erreicht. So feiern parallel zum Altstadtfest zum Beispiel die Dossenheimer ihre Dorf-Kerwe, in der Pfalz finden einige schöne Weinfeste statt. Und dann ist für all jene, die lange und ausgelassen feiern wollen, Ladenburg ohnehin nicht mehr attraktiv. Auf den Festbühnen geht samstags bereits um 23 Uhr, sonntags gar eine Stunde früher die Musik aus.

Daran kann aber auch Bürgermeister Schmutz nichts ändern. Er muss sich an einen gerichtlichen Vergleich halten, den die Stadtverwaltung und einige Marktplatz- und Gerberstiege-Bewohner geschlossen haben. Darin sind die durchschnittliche Lautstärke der Bühnenkonzerte und die Musikspielzeiten festgelegt.

Dafür aber dürfen in diesem Jahr erstmals die teilnehmenden Vereine eine Stunde länger als bisher die Musikboxen aufdrehen. Aber auch in den Straußwirtschaften wird es samstags um Mitternacht still. Für Schmutz ist es kein Thema, neue juristische Anläufe zu nehmen, um eine Veränderung zu erreichen. "Die Situation ist sehr belastet", sagte er bei der Pressekonferenz nur.

Dann konzentrierte er sich auf die Vorstellung des Programms. Schmutz freut sich auf den Besuch einer großen Delegation aus der Kärntner Partnerstadt Paternion. Der dortige neue Bürgermeister Manuel Müller wird von der Gemeindemusikkapelle Paternion-Feistritz begleitet. Gleich bei seiner Altstadtfest-Premiere muss Müller seine Nervenstärke zeigen. "Er wird nämlich den Fassanstich auf der Marktplatzbühne am Samstag um 11 Uhr vornehmen", kündigte Schmutz an.

Dass das nicht jeder Paternioner Bürgermeister mühelos meistert, bewies Müllers Amtsvorgänger Alfons Arnold. Der schäumte bei seinem Premieren-Fassanstich nämlich den halben Marktplatz mit Bierschaum ein. Es dürfte also spannend werden beim Fassbieranstich.

Die Kulturbeauftragte Claudia Döhner ist mit der Programmvielfalt beim Altstadtfest sehr zufrieden. Es sei gelungen, die gängigsten Musikrichtungen auf die Bühne zu bringen: Rock, Pop, Jazz und Swing werde geboten. Döhners Geheimtipp ist der Auftritt der "Wonderfrolleins", die am Sonntagvormittag, gegen 11.30 Uhr, nach dem ökumenischen Gottesdienst die Marktplatzbühne rocken wollen.

Rockfans kommen samstags und sonntags auch im Pfarrgarten der evangelischen Kirchengemeinde bei "Rock at Church" auf ihre Kosten. Zehn Gruppen wurden in diesem Jahr eingeladen.

Und noch zwei Neuerungen wurden beim Pressetermin im Rathaus verkündet. Zum einen wurden neue Altstadtfest-Wimpel gekauft, beim Aufhängen wird der städtische Bauhof von der Ladenburger Firma Gärtner-Dienstleistungen unterstützt. Generell gebe es in diesem Jahr "Sponsorenbeiträge in nie da gewesener Höhe", sagte Schmutz.

Einen finanziell kleinen Beitrag zur Finanzierung des Altstadtfestes kann zudem jeder Besucher leisten. Denn wieder werden Altstadtfest-Anstecker zum Stückpreis von zwei Euro angeboten. Neu ist das Motiv, denn es wurde der nach Ladenburg eingewanderte Biber als Pin-Bild ausgewählt.