Von Philipp Weber

Weinheim. Die Entscheidung naht. Nach dem freiwilligen Abgang von Sven Lillig Ende 2020 steht aller Voraussicht nach bereits Anfang Februar fest, wer die Nachfolge des – man muss es wohl in dieser Deutlichkeit sagen – gescheiterten Ex-Kommandanten der Weinheimer Feuerwehr übernimmt. Dies teilten der Erste Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Torsten Fetzner sowie die stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Ralf Mittelbach und Volker Jäger im Verlauf des Jahrespressegesprächs am Donnerstag mit.

Sie waren pünktlich dran: Bereits am Dienstag, 2. Februar, sollen sich zwei potenzielle Lillig-Nachfolger im Feuerwehrausschuss vorstellen. Der Ausschuss müsse angehört werden und könne auch eine Empfehlung abgeben, erläuterte Bürgermeister Fetzner die Gesetzeslage. Der Gemeinderat wird voraussichtlich im beinahe direkten Anschluss entscheiden: am Mittwoch, 3. Februar, in nicht-öffentlicher Sitzung. Nicht-Öffentlichkeit ist in solchen Fällen üblich – vor allem um den oder die Unterlegene(n) zu schützen.

Der oder die Neue wird aller Wahrscheinlichkeit nach vom 1. April an in Weinheim arbeiten. "Wenn es gut läuft sogar schon ab dem 1. März", so Fetzner. Die beiden Bewerber seien bereits verbeamtet, was den Wechsel des Arbeitsplatzes erleichtere, so der Bürgermeister im Gespräch mit zugeschalteten Medienvertretern. Genaueres sagte er nicht, nur so viel: Es sind keine "internen" Bewerbungen.

Fetzner hatte im Saal des Feuerwehrzentrums zwischen Mittelbach und Jäger Platz genommen. Es war genau der gleiche Saal, in dem sich fast exakt ein Jahr zuvor die Freiwilligen der Feuerwehrabteilung Stadt zur Jahreshauptversammlung getroffen hatten. Damals war heftige Kritik an Ex-Kommandant Lillig laut geworden. Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Fetzner erklärte, dass die aktuellen Bewerber alle nötigen Laufbahnschritte vorweisen können. Im Klartext: Im Gegensatz zu Lillig werden sie nicht lange Zeit fehlen, weil aufwendige Lehrgänge nachzuholen sind. Damit war die Runde an einem entscheidenden Punkt angelangt: der Causa Lillig. Er wolle nicht einfach so für alle Ehrenamtlichen sprechen, nahm Fetzner Anlauf – gab dann aber doch seine Sicht der Dinge wieder.

Bei Lilligs Einstellung sei nicht abzusehen gewesen, wie viele Inhalte sich der damalige Neue noch anzueignen hatte, erklärte Fetzner: So musste Lillig unter anderem noch eine Ausbildung zum Sanitäter absolvieren. Die Stadt habe sich bei der Einstellung Lilligs auf die Aussagen der Landesfeuerwehrschule verlassen – was ein Fehler war. Dass Lillig nicht oft genug Präsenz zeigen konnte, wertete Fetzner als klaren Nachteil: Schließlich handele es sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim um eine "diskussionsfreudige" Truppe.

Es wurde indes auch am Donnerstag deutlich, dass die "Chemie" zwischen Lillig und weiten Teilen der Mannschaft nicht gestimmt hat, wie Fetzner unumwunden einräumte. Es sei Lillig hoch anzurechnen, dass er am Ende die Konsequenzen gezogen habe. Er wolle keine Ehrenamtlichen gering schätzen, so der Bürgermeister weiter: "Aber es ist ein Unterschied, ob Chormitglieder auf ein Sängerfest gehen – oder ob Feuerwehrleute zu einer Einsatzstelle fahren." Bei letzterem Szenario müssten Abläufe unbedingt gemeinsam geklärt und gegebenenfalls aufgearbeitet werden. An der Spitze der Wehr brauche es eine Persönlichkeit, "die das meistern kann".

Auch Fetzner hat Konsequenzen gezogen: "Ich werde mich nicht in die Entscheidungen der Freiwilligen Feuerwehr einmischen, aber ich bringe mich stärker ein", so der Erste Bürgermeister. Gerade in Bezug auf die Schwierigkeiten mit Lillig sei nicht alles zu ihm durchgedrungen, sagte er: "Ich habe die Konflikte nicht als so stark wahrgenommen, wie sie in der Öffentlichkeit diskutiert wurden." Er sei aber ein Feuerwehrdezernent, der seiner Aufgabe sehr wohl gerecht werden wolle. An dem 14-tägigen "Jour fixe" zur Feuerwehrarbeit sollen neben Fetzner und dem Kommandanten künftig weitere Vertreter der Feuerwehrführung teilnehmen. Davon erhoffe er sich bessere Einblicke ins "operative Geschäft", so Fetzner. Mittelbach und Jäger nahmen das ebenso erfreut zur Kenntnis wie Feuerwehrsprecher David Kunerth, der die Hybridsitzung mit steuerte. "Wir wollen nach vorne schauen", sagte Mittelbach. Die Ehrenamtlichen erwarteten, dass der oder die Neue die Freiwilligen achtet, das Wirgefühl stärkt und sich als "Teamplayer" erweist. Die Feuerwehrleute seien kompromissbereit, sie hätten die Wehr die letzten drei Jahre über einsatzfähig gehalten, so Mittelbach.

Die Neubesetzung der Kommandantenstelle fällt in eine Zeit, in der sich die Zahl der Aktiven stark nach unten bewegt. Darüber hinaus leiden der Übungsbetrieb und die Kameradschaft unter den Corona-bedingten Einschränkungen.