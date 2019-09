Edingen. (pol/mün) Ein 39 Jahre alter Mann war offenbar überhaupt nicht damit einverstanden, dass er am Sonntagfrüh in der OEG (RNV-Linie 5) kontrolliert werden sollte. Vier Mitarbeiter der RNV wollten um 6.15 Uhr in Edingen seinen Fahrschein sehen, als der Mann in Richtung Mannheim unterwegs war.

Dann aber soll er die vier Kontrolleure angegriffen haben, heißt es im Polizeibericht. Er habe sie geschlagen, getreten und nach ihnen gebissen.

Danach soll er selbst seinen Kopf gegen die Glaseinfassung der Straßenbahntür gestoßen haben, bis diese zu Bruch ging.

Als die Stadtbahn an der Haltestelle Bahnhof Edingen eintraf, soll er versucht haben, den Zug durch die gesplitterte Tür zu verlassen. Doch der 39-Jährige wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Einen gültigen Fahrschein konnte er nicht vorweisen, so die Polizei.

Er wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die vier Kontrolleure wurden leicht verletzt.

Der Schaden an der Straßenbahn konnte noch nicht beziffert werden.