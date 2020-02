Edingen-Neckarhausen/Ladenburg. (krs) Von Montag an fährt wieder jede halbe Stunde ein Zug von Neu-Edingen/Friedrichsfeld zum Mannheimer Hauptbahnhof. Mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn Ende vergangenen Jahres war zwischen 18 und 18.58 Uhr eine Taktlücke entstanden. Hintergrund war, dass der von Neu-Edingen ursprünglich nach Mannheim fahrende Zug seit Dezember Schwetzingen zum Ziel hatte. Damit entfiel in den Abendstunden die Verbindung in die Quadratestadt.

Die Taktlücke kann jetzt geschlossen werden, weil die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg einen neuen Zug bestellt hat, wie die Deutsche Bahn auf RNZ-Anfrage bestätigte. Demnach fährt die Regionalbahn 13598 um 18.33 Uhr in Neu-Edingen ab und erreicht den Mannheimer Hauptbahnhof um 18.46 Uhr.

Von der neuen Verbindung profitieren auch Fahrgäste aus Ladenburg. Sie können dort den Zug um 18.22 Uhr nehmen und in Neu-Edingen in die RB nach Mannheim umsteigen. Wie es zu der Taktlücke kam und warum sie nun geschlossen wird, teilte die Deutsche Bahn auf Anfrage nicht mit.