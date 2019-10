Edingen-Neckarhausen. (nip) "Bis kurz vor knapp stand es auf der Kippe, ob wir spielen können", sagte Werner Simon, der Vorsitzende der Musikvereinigung Neckarhausen (MVN). Doch die 25 Instrumentalisten nutzten unter der Leitung von Csaba Asbóth unverdrossen eine gut einstündige Regenpause für ihren "Sonntagsausklang" unterhalb der Rathaustreppe in Edingen.

Simon sagte, er freue sich, dass trotz der widrigen Wetterumstände viele Zuhörer gekommen waren. Knapp 100 rieben die Sitzbänke trocken oder breiteten die mitgebrachten Thermounterlagen aus. Böen zerrten an den Notenständern des Ensembles, die mitgebrachten Wäscheklammern hielten die Notenblätter immerhin an Ort und Stelle.

Ein mutiger Auftritt, aber auch einer, der sein Publikum beschwingt in den Abend entließ. Flott legte die MVN los mit Gute-Laune-Musik, den beiden klassischen Blasmusiktiteln "Dem Land Tirol die Treue" und "Böhmischer Traum". Der Mann an der Tuba hatte dabei gut zu tun.

Mit "Dixieland am Fluss" ging es munter weiter. Eigentlich käme er vom Mississippi, "aber wir spielen ihn so, wie man ihn eben am Neckar spielt", sagte Simon in das kleine Megafon, das durch eine größere Ausgabe ersetzt werden sollte, wie ein Zuhörer später anmerkte. "Man versteht die Ansagen sonst nicht."

Aber das quicklebendige Potpourri war durchaus zu verstehen. "Von den blauen Bergen" bis zu "Down by the Riverside" und "Oh when the Saints" ging dieser Teil, belohnt mit viel Applaus und "Bravo"-Rufen. "Das sind die Besten im Umkreis", meinte ein Zuhörer.

Bei "Disco lives" mit "Stayin alive" und "YMCA" gab’s gute Stimmung quasi gegen gute Gaben. Die MVN spielte bei freiem Eintritt, freute sich aber über Spenden für die Jugendarbeit. Und die Besucher öffneten ihre Geldbeutel gerne für diesen Zweck, aber auch, weil sie bei diesem Sonntagsausklang musikalisch auf ihre Kosten kamen.

Die MVN präsentierte einen bunten Querschnitt ihres großen Repertoires, zu dem auch Musical- und Filmmelodien zählen. "Haben Sie den kleinen Drachen vorbeiziehen sehen?", fragte Simon mit einem Augenzwinkern nach dem Tabaluga-Song "Ich wollte nie erwachsen sein". Auf jeden Fall sah das Publikum vor der beeindruckenden Kulisse der Bergstraße zahlreiche Nilgänse über den Fluss fliegen.

"Das Panorama hier ist wunderbar", meinte eine andere Zuhörerin. Lässig und rhythmisch vertrackt ging es mit der "Blues Factory" weiter, gefolgt vom Santana- und Abba-Medley, einigen balladesken Titeln wie "Tears in heaven" von Eric Clapton und zum Abschluss dem "Badner Lied", das als Schlusspunkt am Neckar in Edingen nicht fehlen durfte.