Edingen-Neckarhausen. (joho) Vertagt hat der Gemeinderat eine Entscheidung über den Antrag der UBL-FDP/FWV, ein Projekt "Mikro-Landwirtschaft" in Edingen-Neckarhausen zu fördern. Ziel dieses Vorhabens ist es, lokale Anbauprojekte von Bürgern zu unterstützen. Dafür würden von den Landwirten Ackerflächen bereitgestellt und den Interessenten zunächst für die Dauer eines Jahres zur Verfügung gestellt. Ein vergleichbares Projekt wird von einer Privatperson seit 2017 erfolgreich im Gewann Kirchhofpfad betrieben.

Das Projekt sei zu begrüßen, gleichwohl sollte der avisierte Zuschuss in Höhe von 5000 Euro aus Gleichbehandlungsgründen gegenüber anderen Projekten in der Gemeinde laut Beschlussvorschlag verwehrt werden. Georg Koch, Vorsitzender des Ortsbauernverbands und Mitinitiator der Anfrage, erläuterte, dass es den Antragstellern wichtig sei, Schulen zur Beteiligung anzuregen.

Zunächst müsse man mit den Schulen reden, so Michael Bangert (SPD). Keinen Zeitdruck, jetzt zum Abschluss zu kommen, sah Edgar Wunder (Linke). Während auch Dietrich Herold (UBL) einwandte, die Entscheidung könne bis zum Einbringen des Nachtragshaushalts warten, sah Bürgermeister Simon Michler das Projekt in Zeiten von Corona als unrealistisch an.