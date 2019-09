Edingen-Neckarhausen. (nip) Der Jugendgemeinderat (JGR) von Edingen-Neckarhausen hat einen neuen Vorstand. Neue Vorsitzende ist Gründungsmitglied Finja Kettner; die 18-jährige Auszubildende löst damit den 19 Jahre alten Timo Sanzol Rieth ab, der genauso wie seine erste Stellvertreterin Emilia Jakobi (15 Jahre) zeitliche Gründe für den Rückzug aus der ersten Reihe geltend gemacht haben. Sanzol Rieth wird aber neuer Schriftführer des zwölfköpfigen Gremiums. Dieses Amt wiederum hatte bislang die 15-jährige Schülerin Thalessa Hohl inne, die nun zweite Stellvertreterin wurde. Erster stellvertretender Vorsitzender ist ab sofort der 17-jährige Schüler Konstantin Schwarz.

Thematisch rückte der JGR in seiner jüngsten Sitzung noch einmal Projekte in den Fokus, die noch nicht abgeschlossen sind. So musste ein geplantes Seminar verschoben werden und soll nun im Frühjahr stattfinden. Es dient dazu, sich besser kennenzulernen und den JGR nach außen bekannter zu machen. In Sichtweite ist mittlerweile die abschließende Renovierung der Max-Hütte in Neckarhausen: "Wir werden das gemeinsam mit dem Jugendzentrum fertigstellen", sagte Timo Sanzol Rieth. Hier hatte zuletzt JUZ-Sozialarbeiter Werner Kaiser gemahnt, nach zweijähriger Projektphase nun doch einmal einen Punkt hinter die Sache zu setzen. "Das Material ist da, Manpower wäre noch gut", meinte der nun ehemalige JGR-Vorsitzende. Wer Lust und Zeit hat, am 12. und 13. Oktober mitzuarbeiten, sei eingeladen.

Für den sogenannten "Jour fixe" mit Bürgermeister Simon Michler am Dienstag, 2. Oktober, um 16 Uhr, sammelten die Jugendlichen weitere Themen. Unter anderem soll die geplante Graffitiwand, wo Nachwuchskünstler legal sprayen dürfen, auf den Tisch. Die von Verwaltungsseite vorgeschlagene Unterführung in Edingen lehne man hingegen ab, weil sie zu stark frequentiert sei. Zudem soll die Skateranlage im Sport- und Freizeitzentrum zum Jugendtreff aufgewertet werden. "Dort sind sowieso Jugendliche unterwegs, das würde sich also anbieten", meinte Thalessa Hohl.

Und auch die Buslinie 46 zwischen Seckenheim-Rathaus und der Vogesenstraße in Friedrichsfeld über Edingen-Neckarhausen kam noch einmal zur Sprache. Hier sind Schüler nicht zufrieden mit der Taktung. Sie mache es unmöglich, die OEG rechtzeitig zu erwischen. "Es ist eine gute Idee, dass ihr da etwas bewegen wollt", meinte Thea-Patricia Arras. Die Stabstellenleiterin wird in der Elternzeit von Carola Koch den JGR begleiten. Sie sagte, man werde das Thema verwaltungsintern und mit der RNV besprechen, meinte aber auch, realistisch sei eine Umsetzung erst zum Schulhalbjahr Herbst 2020.

Zuletzt stand noch die geplante JGR-Webseite auf der Agenda. Hier stehe die Antwort von Rathausmitarbeiter Gerhard Fischer noch aus, wer für das Impressum verantwortlich sei, JGR oder Bürgermeister. Ohne Impressum könne man nicht online gehen, finanziell sei die Sache aber in trockenen Tüchern.