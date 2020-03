Im Jahr 2007 übernahm Dietmar Clysters das Autohaus von seinem Vater Günter. Der hatte es 1963 noch an der früheren BP-Tankstelle in Neu-Edingen gegründet. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Die Briefe an die Kunden sind raus, die Rückmeldungen drücken großes Bedauern aus: Am 1. Juni dieses Jahres schließt das Autohaus Clysters in der Neckarhauser Straße in Neu-Edingen seine Türe zu. "Ja, da ist schon viel Wehmut dabei", sagt Kfz-Meister Dietmar Clysters, der die Geschäftsführung der Firma im Jahr 2007 von seinem Vater Günter übernahm. Dieser hatte das Autohaus 1963 an der früheren BP-Tankstelle in Neu-Edingen gegründet. 1973 zog das Unternehmen 50 Meter weiter. Zwischendurch betrieb die Familie auch noch eine Aral-Tankstelle. Die Kundenbindung war eng, mit vielen war Dietmar Clysters seit Kindertagen bekannt. "Ich bin hier im Betrieb aufgewachsen und obendrüber ist ja mein Elternhaus. Das ist alles schon etwas komisch", meint der 56-Jährige.

Das 3000 Quadratmeter große Grundstück ist bereits an einen Investor verkauft; erst kürzlich genehmigte der Technische Ausschuss einen Bauantrag zur Errichtung von Mehrfamilienhäusern mit 30 Wohnungen, Tiefgarage und Spielplatz. "Es ist ja positiv, dass hier Wohnungen entstehen. Neu-Edingen gewinnt dadurch, und das Gewerbe kommt raus aus diesem Bereich", sagt Clysters. Wenn die Baugenehmigung des Rhein-Neckar-Kreises vorliegt, soll es am 1. Juli losgehen.

Dass er nun zumacht, ist Entwicklungen geschuldet, die vor allem kleinere Autohäuser treffen. So erfordert beispielsweise die Elektromobilität hohe Investitionen im Kfz-Gewerbe – unter anderem in Ladeinfrastruktur und in Mitarbeiterschulungen. Gleichzeitig leidet die Branche unter einem eklatanten Fachkräftemangel. "Hier gibt es teilweise Vermittlungsprämien", erzählt Dietmar Clysters. Die automobile Welt sei im Umbruch. Neue Antriebssysteme, immer mehr Werkstattbindungen, die der Hersteller vorgibt, Full-Service, Leasingmodelle und neue Mobilitätsformen wie Car-Sharing, Auto-Abo, Uber-Fahrdienste, Mietsysteme und Firmenwagen setzen den kleinen Kfz-Betrieben zu.

Zugleich sei die Technik immer schnelllebiger und komplexer. "Wir haben immer höhere Kosten für Tester und Schulungen", sagt Clysters. Dazu kommen immer rigidere gesetzliche Vorgaben. Ein Beispiel: Das Gerät zum Einstellen von Scheinwerfern, das Clysters anschaffte, kostete 5000 Euro und arbeitet mit einem Laser, der den Boden auf Planheit abtastet. "Ich habe dann von der Berufsgenossenschaft ein Schreiben bekommen, dass ich einen Laserschein machen muss", schildert der Kfz-Meister.

Dass direkt nebenan seit Monaten die A 656 saniert wird, war ein weiterer negativer Begleitumstand für sein Unternehmen. In diesem Zusammenhang ging ihm zweimal der Bremsprüfstand kaputt und soff ab, weil der Hang zur Autobahn abrutschte.

Früher war das Autohaus ein Partner von Opel für den Verkauf und Serviceleistungen rund um die Marke. Vor zwei Jahren wechselte Opel zur PSA-Gruppe, seitdem arbeitet das Unternehmen als freie Werkstatt. "Damit waren wir sogar sehr zufrieden, denn jetzt kamen auch Leute, die keinen Opel fahren", sagt Dietmar Clysters. Ohnehin seien die Auflagen der Hersteller zur Innen- und Außendarstellung eines Autohauses in den letzten Jahren viel höher geworden. "So hoch, dass sich das in dieser Größe nicht mehr gelohnt hat", erklärt er weiter. Dabei habe es lediglich Zweijahresverträge ohne Garantie auf eine Fortsetzung der Partnerschaft und ohne Investitionsschutz gegeben.

Nicht zuletzt beklagt er die "Geiz-ist-geil-Mentalität" mancher Kunden. Dass die Marken- und Werkstatttreue nachlasse, sei nur ein Aspekt. Es komme immer häufiger vor, dass Kunden mit im Internet erworbenen Ersatzteilen auftauchen, die die Kfz-Werkstatt dann einbauen soll. "Wenn ich das machen würde, müsste ich die Gewährleistung für diese Teile übernehmen, von denen ich aber nicht weiß, ob sie etwas taugen", meint Clysters. Und sagt: "Wir hätten noch fünf Jahre so weiterwursteln können, aber so halb wollten wir das nicht."

Für die drei Mitarbeiter in der Werkstatt und zwei im Büro sind Lösungen gefunden, er selbst will sich zwei Monate eine Auszeit nehmen, um die "Krone zu richten", wie er sagt. Danach werde er "irgendwo" wieder in die Kfz-Branche einsteigen.

Seine Ehrenämter als Vorstandsmitglied der Handwerkskammer Mannheim, als Vorsitzender der Kfz-Innung und Pressesprecher für Baden-Württemberg sind an seinen Job gekoppelt. Es sei unklar, wie es hier weitergehe. Der Schritt, den Laden dichtzumachen, fällt ihm nicht leicht. "Mit einem lachenden und einem weinenden Auge", meint er. Einerseits komme etwas Neues, andererseits müsse er Gewachsenes aufgeben.