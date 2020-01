Edingen-Neckarhausen. (nip) Wieso sollte man neue Biotope schaffen, wenn nicht einmal die eigenen vor Ort respektiert werden? Wenn Hundebesitzer ihre Tiere im doppelten Sinn zuhauf auf die Wiesen lassen und auch ausgewiesene Hamsterhabitate ohne Scheu betreten? Diese Frage warf Landwirt Georg Koch in der Jahreshauptversammlung der Edingen-Neckarhäuser Ortsgruppe des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) auf, wo Thomas Hoffmann das Eckpunktepapier der Landesregierung zum Artenschutz vorstellte. Der von Politikern, Landwirten und Umweltschützern erarbeitete Kompromiss sieht unter anderem einen Ausbau des Biotopverbunds auf 15 Prozent der Landesfläche bis 2030 vor – wichtig, um Pflanzen und Tieren einen besseren Austausch untereinander zu ermöglichen.

Ein Aufreger vor Ort ist der gedankenlose Umgang mit den vorhandenen Flächen. Man müsste gemeinsam mit der Gemeinde, dem Nabu, den Landwirten und den Schulen agieren und die Menschen fürs Thema sensibilisieren, schlug ein Nabu-Mitglied vor. Kassiererin Birgit Jänicke sagte, einige Kommunen hätten eine "Melde-App", mit der Bürger zum Beispiel illegale Müllentsorgungen melden könnten. "Vielleicht könnten wir mit einigen Leuten direkt vor Ort Handzettel verteilen", meinte Norbert Pfrang. Der Gemeindevollzugsbedienstete sollte nicht mehr nur zu Fuß unterwegs sein, sondern aufs Fahrrad umsteigen, um auch auf den Feldern nachzuschauen, schlug Rolf Stahl vor. Einig war man sich, dass etwas geschehen muss.

Norbert Pfrang berichtete, dass die Nabu-Gruppe immer wieder Müllsammelaktionen durchführe und dabei stets einige Säcke zusammenkämen. Georg Koch meinte, auch die Landwirte würden regelmäßig während ihrer Arbeit auf den Feldern den Dreck anderer Leute entfernen. Zu Beginn der Sitzung im kleinen Sitzungssaal des Rathauses gab Sprecher Stefan Brendel eine bebilderte Übersicht über die vielfältigen Aktionen des Nabu mit Exkursionen, Pflege von Brutstätten, Sichtungen von Tieren "aller Art", Monatstreffen und einem Runden Tisch mit den Landwirten. Außerdem regten die Umweltschützer erfolgreich die Teilnahme der Gemeinde am Wettbewerb "Natur nah dran" an, mit dem der Nabu Baden-Württemberg von 2016 bis 2020 jährlich mindestens zehn Kommunen mit 15.000 Euro bei der Umwandlung von bis zu fünf Flächen in artenreiche Blumenwiesen oder blühende Wildstaudensäume unterstützt. An dieser Stelle merkte Georg Koch an, dass sich auch die örtlichen Landwirte über jedwede Förderung ihrer Blühstreifenaktion freuen würden.

Gegründet 2018, hat der Nabu Edingen-Neckarhausen inzwischen 173 Mitglieder und eine Kindergruppe, die Joachim Franz betreut. Sein persönliches Highlight 2019 sei der Besuch des Naturgartens "Hymenoptera" im Elsass gewesen, sagte Brendel.

Mit der Einrichtung eines eigenen Gartens in der Friedrichsfelder Straße/ Ecke Stangenweg, auf einem von der Gemeinde pachtfrei überlassenen Gelände, setzt der Nabu seinen eigenen Schwerpunkt. Dank einiger Sachspenden und des ehrenamtlichen Einsatzes der Firma Roland Schneider, die den Teichaushub übernahm, kam das Projekt deutlich voran. Vonseiten der Ökostromer kündigte Rolf Stahl eine Zuwendung für den Nabu-Garten an. Man werde jetzt die Teichfolie bestellen und den Staketenzaun errichten, sagte Birgit Jänicke, die dank zahlreicher Spenden ein gutes Ergebnis für 2019 bilanzierte.

Am 10. und 13. Februar lädt der Nabu zu zwei Vorträgen – "Landschaft und Artenschutz" sowie "Blühende Gärten" – in den Bürgersaal, Rathaus Edingen, ein. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.