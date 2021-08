Edingen-Neckarhausen. (RNZ) Der Streckenabschnitt auf der Linie 5 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) zwischen Seckenheim und Edingen ist bis voraussichtlich 12. September wegen Gleiserneuerungen gesperrt. Die RNV setzt dafür Ersatzbusse ein, die ebenfalls als Linie 5 gekennzeichnet sind.

An die Haltestelle "Neu-Edingen Gewerbegebiet" wird ein Kleinbus fahren, der zwischen Edingen-Bahnhof und Seckenheim OEG-Bahnhof alle Stunde pendelt. Um diese Haltestelle erreichen zu können, verläuft der Fahrweg der Kleinbusse, die als Linie 5E unterwegs sind, über Neckarhausen. An der Haltestelle "Neu-Edingen Gewerbegebiet" ist die Linie 5E mit der Linie 46 vertaktet, sodass hier alle 30 Minuten eine Fahrmöglichkeit besteht. Damit will die RNV eine gute Verbindung zwischen Edingen und Neu-Edingen sicherstellen.

In den Nachtstunden sowie an Sonntagen verkehrt die kombinierte Linie 43/46 im Halbstundentakt; zu diesen Zeiten verkehrt die Linie 5 E dann nicht. An den Bahnhöfen in Edingen und Seckenheim setzt die RNV ihr Infopersonal, das Fragen der Fahrgäste beantwortet.