Edingen-Neckarhausen. (nip) Die Pflanze mit dem harmlosen lateinischen Namen "Solanum viride" hat es in sich. Auf Deutsch nennt sich das krautartige Gebilde "Menschenfressertomate" - und zwar deshalb, weil kannibalisch lebende Stämme auf den Fidschi-Inseln das Nachtschattengewächs zur besseren Verträglichkeit von Menschenfleisch benutzt haben sollen. Informationen und kleine Setzlinge der "Menschenfressertomate" gab’s bei der diesjährigen Pflanzen- und Fahrradbörse am Samstag im Schlosshof von Neckarhausen, wo bei bestem Wetter die Besucher strömten.

"Wir haben 17 Stände hier, das ist viel", sagte Maryvonne Le Flécher, wobei das Wörtchen "wir" eigentlich überflüssig war. Die Organisation der beliebten Pflanzen- und Fahrradbörse ist mittlerweile eine "One-Woman-Show" geworden, weitere Mitstreiter wären Maryvonne Le Flécher sehr willkommen. "Vor allem für die Werbung und fürs Aufhängen von Plakaten", meinte sie.

Die Lokale Agenda Arbeitskreis Freizeit, Kultur und Soziales scheint personell ohnehin ausgedünnt, denn auch die Organisatoren des immer gut besuchten "Open Air Kinos" im Schlosshof suchen Unterstützung.

Zurück nochmal zu "Solanum viride", die man besser kochen soll, um den bitteren Geschmack im Rohzustand loszuwerden. Andere Tomatensorten wie "Harzfeuer", "Tigertomate" oder "Black Zebra" waren da etwas unkomplizierter. Und, das versprach der Händler aus der Pfalz, ihre biologisch erzeugten Samen stammten von alten, traditionellen Sorten, die nach dem Mondkalender ausgesät worden waren.

Beim Obst- und Gartenbauverein Neckarhausen waren am frühen Vormittag bereits alle Zucchini-Setzlinge ausverkauft. "Es waren sogar gelbe dabei", lächelte die zweite Vorsitzende Ulrike Wacker. Vereinschef Kurt Birkhof stellte fest, dass Paprika und Tomaten ebenfalls sehr gefragt waren. Die prächtigen Nachwuchspflanzen hatten ihre stolze Größe im Gewächshaus von Hiltraud Ding erreichen können.

Beste Ware gab es auch bei Rainer Meschke von "Rainer’s Gartenparadies" und gegenüber am Stand mit den "berühmten Chilisorten", nach denen ein Paar aus Ladenburg fragte. Am etwas kleineren Tisch von Bauamtsleiter Horst Göhrig wartete der letzte Phlox auf neue Besitzer.

Alle Hobbygärtner waren als Standbetreiber glücklich über die niedrigschwellige Plattform dieser Börse: "Standgebühren verlangen wir nicht", sagte Le Flécher. Das galt auch für alle Verkäufer von nicht motorisierten Gefährten, die Räder, Bobbycars oder Roller anboten. Manches gespendete Fahrrad hatte über den Verein "Fahrräder für Afrika" eine weite Reise vor sich.

Das größte Angebot hatte am Samstagvormittag die Gemeinde selbst, die rund 40 Fundfahrräder nach abgelaufener Aufbewahrungsfrist versteigerte. Der pensionierte Hauptamtsleiter Auktionator Wolfgang Ding handelte das mit seinen früheren Rathauskollegen Frank Kucs und Sven Pietryka zügig ab und nahm dabei sehr gute Gebote entgegen.

Mit vertreten waren auch die örtlichen Umweltgruppen BUND und Nabu sowie die Ökostromer, ebenso mit Infoständen vertreten wie der Verein der Schlossparkfreunde.

Das Repair-Café machte mit einem Banner Werbung für seine später am Tag stattfindende Reparaturwerkstatt. Wer nicht so lange auf Kaffee und Kuchen warten wollte, war bei den Landfrauen Neckarhausen in und vor der Orangerie bestens aufgehoben.

Auch das kleine Rahmenprogramm hatte Maryvonne Le Flécher auf die Beine gestellt: Auf der Schlossterrasse spielte die Bläserklasse der Merian-Realschule unter der Leitung von Musiklehrer Fabian Müller. Später verließ Stephan "Stips" Kraus-Vierling seinen BUND-Stand und nutzte die gesellige Atmosphäre um selbst zur Gitarre zu greifen.