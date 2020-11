Edingen-Neckarhausen. (nip) Für geflüchtete Menschen eine Anschlussunterbringung und für Obdachlose eine Unterkunft zu finden, stellt Kommunen vor einige Herausforderungen. Wer passt zu wem, wo gibt es überhaupt freie Kapazitäten? In Edingen-Neckarhausen stellt sich das Sozialamt dieser Aufgabe, "und die Mitarbeiter machen das gut", sagt Bürgermeister Simon Michler.

Ein Konzept gibt es nicht, sagt Michler. Die Gemeinderatsfraktion der UBL-FDP/FWV stellt deswegen nun einen Antrag auf "unverzügliche Erstellung eines Unterbringungs-, Wohn- und Betreuungskonzeptes für in Edingen-Neckarhausen unterzubringende Obdachlose".

Probleme, so Michler, machten "Einzelfälle". So wie vor einer Woche, als ein 35-jähriger Obdachloser in der Wohnanlage am Nussbaum mit einem Messer hantierte. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei rückte an, um Schlimmeres zu verhindern. Eine Ausnahme, sagt Michler, bei der man fragen müsse, ob gerade diese Person in einer "normalen Unterkunft sein sollte". Hier seien andere Ämter zuständig und andere Hilfen und Unterbringung vonnöten.

Die Wohnanlage ist primär eine Flüchtlingsunterkunft für bis zu 100 Menschen. "Das hat aber nachgelassen, wir haben dort über 20 Betten frei", sagt der Bürgermeister. Deshalb habe man aktuell sieben von zehn bis elf Obdachlosen Platz in der Wohnanlage zugewiesen. Es seien schon weniger Obdachlose gewesen, aber die Zahl bewege sich im Rahmen.

Die Eilbedürftigkeit für den Antrag ergebe sich laut UBL aus der bereits prekären derzeitigen Unterbringungssituation, sowie aus der Notwendigkeit, erforderliche Kosten zur Realisierung im Haushalt 2021 berücksichtigen. Zur Begründung führt die Fraktion an, ihre Nachfrage in der Oktobersitzung habe ergeben, dass die Zahl der Obdachlosen gestiegen sei, ihre Unterbringung in der Wohnanlage zu Konflikten führen könne, und dass kein Notfallplan und kein Unterbringungs- und Betreuungskonzept vorhanden sei.

Das Bündnis für Flüchtlingshilfe habe Anfang November in einem Gespräch mit Michler und Arno Kaiser vom Liegenschaftsamt auf das Gefährdungspotenzial einer "unstrukturierten und zu dichten Belegung der Wohnanlage hingewiesen und die Erstellung eines Konzepts zur Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen angeregt", schreibt Fraktionssprecher Klaus Merkle im Antrag. Der Polizeieinsatz vor einer Woche unterstreiche die Notwendigkeit raschen Handelns, "um das weitestgehend gut funktionierende Zusammenleben der in der Anlage wohnenden Geflüchteten und damit auch deren positiven Ruf nicht zu beschädigen." Bislang seien Anlage und Bewohner laut Aussage von Polizeirat Peter Oechsler vom Polizeirevier Ladenburg aus Sicht der Polizei unauffällig. Zur Beratung des Antrags, voraussichtlich in der Dezembersitzung, sei es empfehlenswert, Oechsler und Integrationsmanager Christophe Krug einzuladen.

"Wir können das alles gerne diskutieren", sagt Michler. Die Situation sei oft dynamisch. Von rund 230 Geflüchteten sei über die Hälfte dezentral untergebracht; die Unterbringung der Obdachlosen, wozu eine Kommune gesetzlich verpflichtet ist, geschehe in der Wohnanlage auf Abstand zu den Asylbewerbern. "Ein Konzept bringt uns nicht groß weiter, wir müssen immer schauen, was wir für Möglichkeiten haben und im Einzelfall sehen, wer passt wohin."