Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Im Karlsruher Zoo sind noch mehr Tiere der Vogelgrippe zum Opfer gefallen. In den vergangenen Tagen waren zehn Pelikane, neun Hawaiigänse, eine Hühnergans, eine Kaisergans und eine Nonnengans gestorben. Bei nunmehr fünf der Tiere sowie einem wild lebenden Graureiher sei das Virus bestätigt worden, hieß es vonseiten der Stadt Karlsruhe. Zudem gebe es bei den Wasservögeln viele neue Verdachtsfälle. Also bleibt der seit Freitag geschlossene Tierpark dicht. Und auch der Kleintierzuchtverein Edingen musste am Montag seine Anlage schließen. Ein Vereinsmitglied ist Tierpfleger im Karlsruher Zoo.

Daher sei der Verein jetzt "Kontaktbetrieb", erklärt Silke Hartmann, Sprecherin des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis. Die Behörde hat zu Wochenanfang Handlungsempfehlungen für Geflügelhalter herausgegeben. Veterinäramt und Verbraucherschutz des Kreises hätten speziell für die Kleintierzüchter in Edingen angeordnet, "dass keine Tierbewegungen in den Betrieb hinein oder hinaus stattfinden dürfen. Außerdem wurden Biosicherheitsmaßnahmen angeordnet – unter anderem die Haltung der Tiere, sodass kein Wildvogelkontakt möglich ist", sagt Hartmann. Darüber hinaus wurden den Tieren am Dienstag Proben entnommen, die auf eine Infektion mit dem Virus untersucht werden. "Eine Aufstallungspflicht über den in Edingen betroffenen Verein hinaus ist aktuell nicht geplant", erklärt die Kreissprecherin. Eine solche Maßnahme erfolge nur in enger Abstimmung mit dem Verbraucherschutzministerium und den benachbarten Stadt- und Landkreisen.

Der Zweite Vorsitzende des Vereins, Herbert Stein, bestätigt, dass das Veterinäramt in jedem Bestand Proben genommen hat. "Voraussichtlich am Freitag werden wir die Testergebnisse bekommen", sagt er. Der Verein habe am Montag vom Betroffenen erfahren, dass er als Tierpfleger Kontaktperson im Karlsruher Zoo ist. "Wir haben beschlossen, dass wir die Anlage schließen, und dann kam schon der Kreis auf uns zu", sagt Stein. Schriftlich sei die Anordnung dem Verein aber noch nicht zugegangen.

Aktuell dürfe nur aufs Gelände, wer die Tiere versorge. "Diejenigen halten sich auch an die Hygienemaßnahmen." Dazu gehört zum Beispiel eine Desinfektionsmatte für Schuhe. Denn durch Straßenkleidung kann der Erreger leicht in die Ställe gelangen. "Wir haben unsere Desinfektionsmatte, wechseln die Schuhe und ziehen einen Kittel über", sagt Stein. Wie lange die Anlage nun geschlossen bleiben muss, weiß er noch nicht. "Da konnte man uns noch keine Informationen geben." Aber mit zwei bis drei Wochen rechne er schon.

Die Kleintierzüchter haben im Umgang mit der Vogelgrippe-Gefahr schon eine gewisse Routine, meint Stein. "Wir schließen unsere Anlage lieber ein Mal mehr als ein Mal zu wenig", sagt er. "Eine Kontaktperson hatten wir aber noch nie." Trotzdem seien die Kleintierzüchter optimistisch. "Der betroffene Kollege ist generell immer vorsichtig, weil er besondere Vögel hat", sagt Stein. "Und er hat keine Hühner oder Wassergeflügel." Während diese nämlich sehr anfällig für die Vogelgrippe sind, seien Tauben, Sittiche und andere Ziervögel eigentlich nicht von der Geflügelpest betroffen, sagt Stein.

Die Tiere des Vereins seien nun in Ställen oder kleinmaschigen, überdachten Volieren. "Unsere Großvoliere haben wir jetzt zusätzlich gesichert, damit von oben nichts hineinfallen kann." Denn die Infektionsgefahr geht auch von Wildvögeln aus. Und davon gibt es in Neckarnähe einige. Sorgen bereitet Stein die Aufstallpflicht nicht. "Unsere Ställe sind keine reinen Schlafställe wie bei Landwirten. Sie sind groß genug, und im Winter ist unser Vogelbestand auch geringer, weil wir nicht in der Zuchtphase sind." Mit Obst, Salat und Grünfutter würden die Tiere außerdem beschäftigt, damit ihnen nicht langweilig wird und dadurch keine Gelegenheit zum Streiten aufkommt.

Landwirt Dennis Koch blickt da schon eher besorgt auf eine mögliche Aufstallpflicht. "Unsere Hühner sind Freilandhaltung gewohnt", sagt er. "Wenn wir sie nicht rauslassen dürfen, bedeutet das großen Stress für sie." Auf dem "HelDenHof" leben rund 800 Hühner, verteilt auf vier Ställe. "Wenn wir sie reinholen müssen, sind zweieinhalb Quadratmeter Platz pro Tier nicht zu halten." Nach einigen Tagen würden die Hühner anfangen, sich zu attackieren, schätzt Koch. Und während zum Beispiel private Halter ihre Hühner auch vorbeugend im Stall lassen können, hätte das für Landwirte Folgen. "Wir halten Freilandhühner, das bedeutet, dass wir sie nicht einfach drinnen lassen dürfen", erklärt Koch. Nur etwa bei Hagel oder Sturm sei das ohne Weiteres möglich, bei starkem Regen hingegen nicht. Eine Aufstallpflicht verlängere zwar die Zeitspanne, in der die Tiere drinnen sein dürfen, aber: "Auch bei einer verordneten Aufstallpflicht verlieren wir nach 16 Wochen den Status der Freilandhaltung."

Und der Landwirt hat noch eine weitere Sorge: "Wenn es in der direkten Umgebung einen Ausbruch gibt, müssen die Tiere in einem bestimmten Umkreis gekeult werden", erklärt er. Aber Koch gibt sich hoffnungsvoll. "Bisher sind wir von so etwas verschont geblieben. Wir beobachten die Lage und hoffen, dass die Warnstufe rechtzeitig ausgerufen wird, wenn nötig." Stark besorgt sei der Landwirt in Anbetracht der aktuellen Lage aber nicht.

Auch Richard Bleil von den Freizeitfarmern hofft zwar, dass es nicht zu Stallpflicht kommt, ist aber gerüstet. "Wenn unsere Hühner reinmüssen, kommen sie in einen Folientunnel", erklärt er knapp. Dort hätten sie praktisch genauso viel Auslauf wie sonst auch, kämen allerdings nicht mit Wildvögeln in Kontakt. Angst, dass sich die Tiere attackieren könnten, hat er daher nicht.