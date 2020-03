Edingen-Neckarhausen. (krs) Nachdem am Montag vier Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in der Doppelgemeinde bestätigt wurden, gibt es gute Nachrichten: Bürgermeister Simon Michler teilte am Dienstag mit, dass die Verdachtsfälle im Kreis der betroffenen Familien negativ getestet wurden.

"Es müssen daher keine weiteren Einrichtungen in Edingen-Neckarhausen geschlossen werden", sagte der Bürgermeister. Die Pestalozzi-Grundschule bleibt bis Montag, 16. März, geschlossen.