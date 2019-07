Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Kühl und regnerisch startete der Sonntag bei der 38. Auflage von "Rund ums Schloss". Doch zum ökumenischen Gottesdienst, den die katholische Gemeindereferentin Cordula Mlynski und der evangelische Pfarrer Andreas Pollack im Schlosspark hielten, hatten sich dennoch zahlreiche Gläubige versammelt.

Dem malerischen Bild mit den vielen Besuchern unter der großen Blutbuche mitten im satten Rasengrün stellten Mlynski und Pollack ein ernstes Thema gegenüber: Das Sterben von Flüchtlingen nicht nur im Mittelmeer, die Gleichgültigkeit der Europäischen Union und den Rassismus nicht weniger Menschen, die sagen, die Flüchtlinge sollten doch bleiben, wo sie sind.

Am Beispiel der Geschichte um den barmherzigen Samariter, der im Gegensatz zu anderen, von denen man es eigentlich erwarten würde, sich eines Überfallenen annimmt, stellten Mlynski und Pollack die Frage ins Rund, wer eigentlich unser Nächster ist. Mit einem Stift konnte jeder auf dem Titelblatt des Gottesdienstzettels in einem Wolkendiagramm eintragen, wer einem hier einfallen mochte. "Und wo stehen Sie selbst in diesem Diagramm?", fragte Mlynski.

Ihr ging es um die Selbstliebe im Kontext zur biblischen Formulierung Jesus: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst." Wer sich selbst nicht liebe, habe es schwer, anderen gegenüber Mitleid zu empfinden.

Aber auch darum ging es: Um Mitleid mit denen, die Hilfe benötigen, hinzuschauen und zu tun, was einem selbst möglich ist. "Wir kennen genug Nächste, sie sind nicht weit weg. Und Wege, etwas zu tun, gibt es immer", sagte Pollack. Und betonte am Ende: "Der Nächste ist der, von dem wir es nicht erwarten. Ein Ungläubiger, ein Ausgegrenzter." So wie der Samariter im Gleichnis eben.

Musikalisch gestalteten Hermann Schäffer am Keyboard und der ASB Frauenchor unter der Leitung von Sabine Kneer in guter Tradition den Gottesdienst musikalisch. Bei der benachbarten DJK bedankte sich das Gottesdienstteam fürs Aufstellen der Bänke.

Viele Besucher blieben vor Ort: Auf der Schlossterrasse sammelten sich nach und nach die Mitglieder der Musikvereinigung Neckarhausen, um unter Csaba Asbóths Dirigat zum musikalischen Frühschoppen aufzuspielen. In den Zelten der beteiligten Vereine machten sich derweil die Helfer startklar für den Ansturm aufs jeweilige Essensangebot.

"Es war Samstagabend etwas weniger los, als im Vorjahr. Aber wir sind trotzdem zufrieden", sagte Timm Hartwig. Der Vorsitzende des Karnevalvereins Kummetstolle hatte sich mit Tobias Hertel, dem Vorsitzenden des FC Viktoria, in diesem Jahr ums kleine Rahmenprogramm gekümmert.

Die Grundaussage aller, die das Dorffest am Laufen halten, bestätigte Hartwigs Einschätzung: Es war kein überlaufenes "Rund ums Schloss", aber für die Kassen der Vereine ein gutes. Dass in diesem Jahr das Drachenbootfestival in Ladenburg wieder auf denselben Zeitraum fiel, habe "Rund ums Schloss" nicht geschadet, sagten die meisten. Sonntagabends waren viele Vereine ohnehin ausverkauft.

Ein paar kritische Stimmen meinten aber, die Gemeinde hätte mehr Werbung für "Rund ums Schloss" machen sollen. In den Ortsteilen habe man kaum Hinweisplakate gesehen. Und auch organisatorisch müssten wohl manche Dinge in Zukunft klarer geregelt werden. So bleibt die Frage zu klären, ob das Rahmenprogramm auch künftig eher klein gefahren wird.