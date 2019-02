Edingen-Neckarhausen. (joho) So viel Jugend war noch nie: Zunächst hatten in der Bürgersprechstunde zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Mittwoch Eltern der Kindertagesstätte "Neckarkrotten" mit ihrem Nachwuchs gegen die ihrer Meinung nach unzureichende Altlastsanierung des für den Neubau des Kindergartens vorgesehenen Geländes protestiert. Dann stand als erster Tagesordnungspunkt die Verabschiedung der scheidenden Jugendgemeinderäte und die Verpflichtung des neuen Jugendgemeinderates an.

Erstmals gab es im Dezember 2015 Wahlen für den Jugendgemeinderat (JGR) Edingen-Neckarhausen. Dessen Amtszeit endete am 16. Februar. Die Wahlen für den neuen Jugendgemeinderat wurden Anfang Dezember 2018 abgehalten. Die konstituierende Sitzung mit Vorstandswahl fand am 14. Februar statt.

In einer kleinen Zeremonie verabschiedete Michler nun die scheidenden JGR-Mitglieder Katharina Grabinger, Wolf Indinemao, Leonie Kania, Pierre Künzel, Anna Thoma und Philipp Wurl. Neu verpflichtet wurden die Jugendgemeinderäte Marlon Alcañiz Schnur, Annika Baumbusch, Dennis Frank, Aliya Görgülü, Paul Hanisch, Talessa Alina Hohl, Emilia Jakobi, Finja Kettner, Maria Ritter, Timo Sanzol Rieth, Phillip Schaefer und Constantin Schwarz.