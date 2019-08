So soll das Bauvorhaben im Gewann Hundert Morgen aussehen. Vielen Anwohnern war das zu massiv. Repro: Hofmann

Edingen-Neckarhausen. (joho) Bei Enthaltung der gesamten Fraktion der Offenen Grünen Liste (OGL) hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung dem Vorhaben eines Antragstellers zugestimmt, auf seinen vier nebeneinanderliegenden Grundstücken im Gewann Hundert Morgen drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 19 Wohnungen zu errichten. Zwei Gebäude sollen je acht Wohneinheiten haben, das dritte Gebäude drei Wohnungen. Unmut hatten dabei bereits in der Fragestunde der Bürger die Abweichungen vom Bebauungsplan in Sachen Dachneigung, Firstrichtung und Überschreitung der Baulinie ausgelöst.

Die OGL hatte zunächst einen Vertagungsantrag gestellt, "um die Bürger zu Wort kommen zu lassen". Dies soll jetzt im Rahmen eines kurzfristig anzusetzenden Ortstermins möglich sein.

Für die Verwaltung ist das Vorhaben eine geeignete Maßnahme zur Innenentwicklung. "Dort ist seit Jahrzehnten eine große Baulücke", konstatierte Bürgermeister Simon Michler. Stephan Kraus-Vierling (UBL) merkte an, dass das Gebiet im Geltungsbereich eines alten Bebauungsplans mit anderen Bauformen liege. Dies führe nun zu "krassen Kontrasten". "Wir haben schon die eine oder andere Ausnahme", befand Markus Schläfer (CDU). "Ich würde mir allerdings wünschen, dass wir uns in Zukunft bei neuen Bebauungsplänen an unsere eigenen Vorgaben halten."

"Wir wollen ins Gespräch mit den Anwohnern kommen", erklärte Thomas Hoffmann (OGL), der daher einen Vertagungsantrag stellte. Auch Edgar Wunder (Die Linke) sah bei den Abweichungen den Kern des auf dem Tisch liegenden Interessenkonfliktes. Thomas Zachler (SPD) erklärte, dass oft der maximale Flächenverbrauch angestrebt werde. "Aber wohin soll die Vertagung führen?" Man könne natürlich über die Massivität streiten, "aber einmal reden wir über Innenverdichtung, und dann ist es auch nicht recht".

Die Bürger hätten bei einer so großen Veränderung mit ins Boot geholt werden müssen, befand Rolf Stahl (OGL). Und sein Fraktionssprecher Hoffmann insistierte: "Das gehört sich einfach so!"

Bürgermeister Michler erklärte, es handele sich um ein privates Bauvorhaben, dass sich zu 99 Prozent an die Vorgaben halte, und nicht um einen Bebauungsplan, bei dem die Bevölkerung mit einbezogen werde. "Für uns ist die Sache entscheidungsreif", erklärte Klaus Merkle (UBL), der sich dennoch mit seiner Fraktion kurz zur Beratung zurückzog. Nach der anschließenden Abstimmung erklärte Michler: "Die Diskussion mit der Bürgerschaft wird stattfinden."