Die Räte der Doppelgemeinde tagten coronabedingt nicht im Rathaus, sondern in der Eduard-Schläfer-Halle. Foto: nip

Edingen-Neckarhausen. (nip) Zum ersten Mal seit Wochen traf sich der Gemeinderat nun erstmals wieder zu einer Präsenzsitzung. Nicht im Rathaus Edingen, wie sonst üblich, sondern in der Eduard-Schläfer-Halle, wo Einzeltische auf Abstand gestellt waren, am Eingang ein Desinfektionsspender bereitstand und die zwölf Zuhörer sich mit Namen und Adresse in eine Liste eintragen mussten – Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus, das nicht nur dramatische gesundheitliche Folgen hat, sondern auch wirtschaftliche.

Kämmerer Manfred Kettners Finanzbericht, unter anderem auch basierend auf der Steuerschätzung des Landes, zeichnete ein düsteres Bild: Durch die gesunkenen Steuereinnahmen werde ein Großteil der Kommunen in finanzielle Schieflage geraten. Die Liquiditätsprobleme, die Edingen-Neckarhausen bereits hatte, werden sich verstärken. Im Juni oder Juli müsse ein weiterer Kassenkredit aufgenommen werden, um die Ausgaben bedienen zu können. Sozusagen ein neuer "Dispo". Kettner sagte, es werde eine Haushaltssperre kommen und "spätestens im September" auch ein Nachtragshaushalt.

Kettner sprach hier von drei bis vier Millionen Euro. Und das auch nur "im besten Fall", wie er auf Anfrage von Florian König (CDU) präzisierte. Für 2020 habe man ohnehin mit 1,7 Millionen Euro Minus gerechnet, denen man indes 5,6 Millionen Euro an Erträgen aus Grundstücksverkäufen hätte gegenüberstellen können. Er rechne nun mit weniger bei diesen Erlösen, in höherem Maße werden sie sich wohl erst 2021 bemerkbar machen.

Kettner brachte einige Beispiele, bei denen die zwei Tranchen Soforthilfe vom Land in Höhe von 203.000 Euro jedoch nicht ausreichen. So fehlen allein durch die Aussetzung der Kindergarten-Betreuungsgebühren im April und Mai jeweils 110.000 Euro, für Hort und Kernzeit weitere 25.000 Euro. Noch offen ist, ob die Stadt Mannheim Landesmittel für die Musikschule erhält und diese dann an die Außenstellen wie die Jugendmusikschule Edingen-Neckarhausen weitergereicht werden.

Auch die Umlage an den öffentlichen Nahverkehr werde wohl um mehr als 130.000 Euro höher ausfallen, da die Verkehrsbetriebe einen höheren Aufwand betreiben, bei gleichzeitig geringeren Einnahmen bei den Fahrkartenverkäufen. Außerdem bedeute die auch Schließung des Freizeitbads knapp 70.000 Euro weniger Einnahmen – bei nahezu gleichbleibenden Personal- und Betriebskosten.

Bürgermeister Simon Michler erklärte, das Bad werde wohl ab Juli wieder öffnen dürfen, und dann werde man es nicht wie sonst im August wieder für die üblichen Jahresarbeiten schließen: "Wir bereiten derzeit alles für die Öffnung vor." 35 Gewerbebetriebe stellten zwischenzeitlich einen Antrag auf Herabsetzung der Umsatzsteuervorauszahlungen, fünf weitere einen Antrag auf Stundung. Dies bewege sich in noch "erträglichem Umfang", meinte Kettner. Die Kommune sei hier entgegenkommend und verzichte auch bei ihren Pächtern auf die Mieteinnahmen, ergänzte Michler.

Der Bürgermeister hatte eingangs auf Bitten des Gemeinderats erläutert, wie die Verwaltung im gesetzlich verordneten Corona-"Lockdown" vorging und nun die schrittweise Öffnung manage. Das sei fürs Ordnungsamt viel Arbeit. Anders als die Stadt Ladenburg, die die Neckarwiese sperrte, habe man die Fischkinderstube und das Neckarvorland nicht dichtgemacht. Insgesamt orientiere man sich "eins zu eins" an den Vorgaben des Landes.

Michler sagte auch, es gebe "positive Signale" auf Konjunkturprogramme für die Kommunen. Bereits laufende Projekte, zum Beispiel der Bau eines Kunstrasenplatzes im Sport- und Freizeitzentrum und die Errichtung einer neuen Kita im Gemeindepark, könne man nicht mehr stoppen, das ergebe wirtschaftlich keinen Sinn. In der Juli-Sitzung des Rats werde die Verwaltung öffentlich erneut über die Finanzsituation berichten.