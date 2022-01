Edingen-Neckarhausen. (nip) Als in der Haushaltssitzung der Hundesport zur Sprache kam, ergriff Rolf Stahl (OGL) das Wort. Er nannte in diesem Zusammenhang Ausgaben von insgesamt 5,5 Millionen Euro, die die Gemeinde zur Quartierentwicklung von "Neckarhausen-Nord" als Ablöse für Tennis, Hundesport und Fußball bezahle. Er fragte, wo die "moralische Verpflichtung" der Vereine bleibe, "nicht alles auszupressen". Er sehe hier ein Akzeptanzproblem bei den "normalen" Bürgern, wenn die Gemeinde für relativ wenige Leute so viel Geld in die Hand nehme. Die neue Generation könne nicht immer nur die Hand aufhalten. Dass jeder Verein eine Gaststätte will, sei unmöglich. Bürgermeister Michler entgegnete, es gebe für die Vereine das, "was für den Sportbetrieb" zwingend notwendig sei.

Tobias Hertel (SPD), zugleich Vorsitzender des FC Viktoria, fand Stahls Worte "unverschämt". Es sei nur logisch, dass die Vereine den Status quo, den sie sich in Jahrzehnten aufgebaut haben, bewahren wollten. Stahl müsse von dem genannten Betrag die Erlöse und die Entwicklungsmöglichkeiten abziehen, fand Einzelgemeinderat Ulf Wacker. Es werde noch dauern, bis man mit allen einig sei, und heute finde man diese Lösung nicht, sagte Klaus Merkle (UBL-FDP/FWV). Das Zahlenwerk sollte man jetzt erst einmal so stehenlassen. Ob es überhaupt so komme, sei aktuell nicht absehbar.

Michael Bangert (SPD) meinte, die Vereine so "abzuqualifizieren" sei schon hart. "Respektvoller Umgang" miteinander sei das Stichwort, sagte Bangert in Richtung Thomas Hoffmann. Der Sprecher der OGL-Fraktion hatte die Debatte eröffnet, indem er sagte, bei 1,7 Millionen Euro für den Hundesport – "einen Verein mit 400 Mitgliedern" – müsse man auch "bekanntmachen, was da läuft".