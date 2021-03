Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Ein paar Tage später, und es hätte ihn nicht gegeben: Kurz vor dem ersten Corona-bedingten Lockdown gründete sich am 6. März 2020 der Förderverein Fähre Neckarhausen mit 52 Gründungsmitgliedern. Heute ist die Zahl der Mitglieder auf 213 angewachsen – eine Vervierfachung, über die sich der Erste Vorsitzende, Florian König, und Schriftführer Michael Bangert freuen.

"Fast wöchentlich kommen neue Mitglieder dazu", sagt König beim Treffen mit der RNZ an der Fähre. Wobei das stete Wachstum auch Beisitzerin Martina Kreuzer zu verdanken sei, die unermüdlich dafür werbe. Die Fährfrau ist die einzige, die noch der früheren privaten Fährgemeinschaft aus mehreren Familien entstammt und nach der Übernahme der Fähre in kommunale Hand im April vergangenen Jahres ganz in den Dienst der Gemeinde gewechselt ist. "Bei ihr ist der Beruf auch Berufung", sagt Bangert.

Beileibe nicht alle Freunde der "schwimmenden Brücke" kommen aus Edingen-Neckarhausen. Viele Ladenburger sind dabei, darunter auch Bürgermeister Stefan Schmutz, der seinem Kollegen Simon Michler zugesagt hat, bei einem Defizit bis zu einer Höhe von 25.000 Euro einzuspringen. Das ist erforderlich, denn zurzeit laufen aus verschiedenen Gründen Verluste auf. Die Kosten des Werftaufenthalts tauchen im diesjährigen Haushalt als Komplettsumme und nicht als Abschreibung auf, dazu kommen ein neues Kassensystem, Einheitskleidung für die Fährleute, höhere Personalausgaben und Corona-bedingte Mindereinnahmen, weil die Berufspendler und Schüler fehlen.

Auch Michler ist Mitglied im Förderverein, genau wie sein Vorvorgänger Werner Herold, die Landtagsabgeordnete Julia Philippi und sogar Partnerschaftsfreunde aus Plouguerneau. Sie alle eint die Leidenschaft für den Erhalt eines Transportmittels, dessen Wurzeln ins Jahr 1483 zurückreichen. In seiner Satzung hat der Förderverein die Erhaltung, Förderung und Nutzung der Kettenfähre zwischen Neckarhausen und Ladenburg für die gesamte Bevölkerung festgeschrieben.

Zum Paket, das die Kommune von der Fährgemeinschaft erworben hat, zählt auch das Fährhäuschen aus dem Jahr 1851. Es dient als Lagerraum, wobei einige Gemeinderäte von einer (gastronomischen) Nutzung träumen. "Auch der Förderverein hegt den großen Wunsch, es nutzen zu können", sagt Bangert. Der gemeinsame Antrag von CDU und SPD, in den Haushalt 20.000 Euro einzustellen, um ein Sanierungskonzept zu entwickeln, wurde trotz Reduzierung der Verhandlungsmasse auf 10.000 Euro mehrheitlich abgelehnt – Michler enthielt sich. Andreas Daners (SPD) hatte argumentiert, das Fährhäuschen neige sich langsam Richtung Neckar. Große Setzrisse in der Wand sind jedenfalls sichtbar; an einer Ecke hatte noch die Fährgemeinschaft einen Riss ausgebessert. Das Häuschen besteht aus drei Teilen: einem Anbau Linkerhand und dem Treppenaufbau über dem alten Eiskeller. Die Treppe ist gesperrt, sie neigt sich in Schieflage dem Neckardamm zu.

"Die Machbarkeitsstudie wäre wichtig gewesen, um zu erfahren, was überhaupt gehen könnte." Der Förderverein würde gerne ab und an Bierbänke aufstellen und Kaffee und Kuchen anbieten. "Wir könnten dabei Einnahmen erzielen, die wiederum der Gemeinde zugutekämen", sagt König. Dass der Förderverein die Machbarkeitsstudie finanziert, sei ein Jahr nach Gründung noch nicht drin. "Wir bleiben dran – irgendwann fühlt sich die Verwaltung sicher verpflichtet, etwas zu tun", schätzt der Vereinsvorsitzende.

"Das Fährhäuschen sackt ab, das macht mir schon Sorgen", stellt Bangert fest. Er glaube auch nicht, dass es in einem Jahr umfalle, was Gemeinderat Stephan Kraus-Vierling (UBL-FDP/FWV) bezweifelt hatte, aber eine Expertenmeinung sei gefragt.

Die Pandemie verhinderte zwar nicht die Vereinsgründung, aber weitere Veranstaltungen. König und Bangert hoffen, dass bald mehr möglich ist: "Unsere Pläne hängen an dieser Situation." Immerhin erzielte der Malwettbewerb für Kinder viel Aufmerksamkeit und gute Beteiligung. Der Fährkalender von Gerhard Hund nähert sich der Verkaufszahl von 500 Stück. Das ZDF-Fernsehen war da für einen Beitrag, und jüngst schaute auch SWR4 vorbei. An Weihnachten erhielten die Mitglieder einen Brief zum Sachstand. "Es wäre schon schön, die Leute wieder persönlich sehen zu können", sagt König. Über die Gründung seien sie nach wie vor "sehr froh". "Und wir werden uns weiter nach Kräften für den Erhalt der Fähre einsetzen."