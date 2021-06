Edingen-Neckarhausen. (fer) "Störche sind ein echter Hingucker, die Leute erfreuen sich an ihrem Anblick", weiß Helmut Stein. Der Brutwart des Kleintierzuchtvereins Edingen hat gerade einen kleinen Höhenflug hinter sich gebracht. Zusammen mit dem stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen, Marcus Heinze, schwebte er im Korb der Drehleiter hinauf zum Storchenhorst. Dort angekommen, machten die beiden Altvögel rasch die Flatter und Stein sich währenddessen ans Werk. Er kümmert sich schon seit vielen Jahren ehrenamtlich um die Beringung des Storchennachwuchses in weiten Teilen der Region. Das Quartett der Jung-Adebare auf dem Gelände der Kleintierzüchter wurde mit den Code-Nummern AAJ 31, 32, 33 und 34 am jeweiligen Stelzenbein gekennzeichnet.

In diesem Jahr sei es häufiger vorgekommen, dass auch in anderen Nestern ein Storchen-Quartett den Zeitpunkt bis zur Beringung überlebt hatte. "Das Wetter war für die Aufzucht der Störche ideal, das Nahrungsangebot offensichtlich gut", stellte der Edinger mit Blick auf den properen Nachwuchs fest und fügte an: "Aufgrund der gestiegenen Geburtenrate habe ich schon fast meinen gesamten Vorrat an Ringen aufgebraucht." 190 dieser achteckigen Chips hatte ihm die Vogelwarte Radolfzell zur Verfügung gestellt, in deren Auftrag er unterwegs ist. Neben der Buchstaben-Zahlen-Kombination und der Kennzeichnung "DER" für Deutschland und Radolfzell ist auf einem der Felder noch die Adresse der Vogelwarte eingraviert. Wird ein Storch tot oder verletzt aufgefunden, wird der Finder gebeten, dies der Vogelwarte mitzuteilen. "Ein paar Verluste hat man halt immer", weiß Stein und ergänzte: "Die Störche, die hier im Ländle ihre Jungen aufziehen, zählen zu den ,Westziehern’ Richtung Spanien und Gibraltar, sie sind damit weniger gefährdet als die ,Ostzieher’, die den Bosporus und den arabischen Raum überqueren, bevor sie dann in Afrika landen."

Etliche der Adebare peilen allerdings nicht mehr die weite und gefahrvolle Reise in die afrikanischen Länder an. Ein Teil von ihnen bleibt schon in Spanien "hängen", wo sie laut Stein "beliebte und akzeptierte Vögel" sind. Anhand der Beringung könne man das Zugverhalten der Störche nachverfolgen und feststellen, wer wo landet, betonte der Experte.

Auf dem Edinger Storchenhorst konnte die Herkunft der Storchen-Eltern nicht ermittelt werden, beide waren unberingt. "Wir nehmen an, dass es sich bei dem Männchen um das gleiche handelt, das bereits im Vorjahr bei uns gelandet war", bemerkte Stein. Damals sei er solo und damit auch ohne Kindersegen geblieben. Nachdem der Storch in diesem Jahr bereits frühzeitig an seinen "Stammplatz" zurückgekehrt war, flog ihm wenige Tage später eine Störchin zu. Störche sind laut Stein mehr auf das gewohnte Quartier als auf den Partner fixiert, weshalb die Ankömmlinge auch nicht immer warten, bis der oder die Altvertraute wieder auftaucht. Sie "trauen" sich dann schon einmal neu und schweben buchstäblich über allem.

Papa Storch war wohl schon im Vorjahr da

Der ideale Zeitpunkt für die Beringung des Nachwuchses ist im Alter von vier bis sechs Wochen. Mit acht Wochen heben die Jungstörche von ihrem Nest ab und beginnen mit den ersten Flugversuchen. Bald darauf unternimmt das Jungvolk immer weitere Ausflüge, bevor es sich dann Mitte August sammelt, um gemeinsam auf die große Reise in den Süden zu starten. Die Eltern-Vögel machen sich erst rund einen Monat später reisefertig. "Sie erholen sich noch ein wenig vom Stress der Aufzucht und genießen die Zeit, nachdem der Nachwuchs ausgeflogen ist", scherzte Helmut Stein.