Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Die Zusammenarbeit im Gemeinderat laufe gut, sagt Edgar Wunder von der Linken, der gemeinsam mit Marion Miltz-Salvidis seit der letzten Kommunalwahl erstmals am Ratstisch vertreten ist. Sein Lieblingsprojekt ist die "BürgerApp", für die er Fragestellungen entwickelt. Die RNZ sprach mit ihm unter anderem über Einsparpotenziale und bessere Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe.

Herr Wunder, Sie haben in Ihrer Haushaltsrede von einer "Schuldenexplosion" in Edingen-Neckarhausen gesprochen und eine Wertepriorisierung gefordert. Was meinen Sie genau?

Ich erlebe es so, dass vor allem durch den Umzug verschiedener Vereine aus Neckarhausen-Nord ins Sport- und Freizeitzentrum Forderungen im Raum stehen. Und sich diese Geldforderungen an die Gemeinde immer weiter aufschaukeln. Aber das muss eben Grenzen haben.

Stillstand wäre aber auch keine Alternative.

Nein, die Alternative ist nicht, dass wir nichts tun. Ich weiß, dass es auch eine integrierende Funktion hat, wenn die Vereine ins Sport- und Freizeitzentrum umziehen. Das führt die Ortsteile zusammen. Mein Ziel ist aber der mündige Bürger, der an die Gesamtgemeinde denkt und nicht nur an sich selbst.

Das gilt auch für Vereinsfunktionäre, ein Beispiel: Es kann nicht sein, dass wir durch den Umzug eine nicht tragfähige Gaststättenkonzentration auf einem Fleck bekommen, weil jeder Verein seine eigene Gaststätte will. Es braucht andere Konzepte, wie sich Vereine anders als über Pachteinnahmen finanzieren. Ich habe auch keine perfekte Lösung. Die muss man im gemeinsamen Gespräch erarbeiten. Das geht auch voran, es gibt aber noch eine Reihe offener Fragen.

Wo sehen Sie Einsparpotenzial – vielleicht beim Kunstrasenplatz, von dem Sie nicht überzeugt sind?

Nein, das Thema ist ja durch. Und die Umwandlung des Rasenplatzes war auch bereits lange beschlossen. Aber wir müssen jetzt zusehen, dass wir uns bei der Umsiedlungsaktion aus Neckarhausen-Nord ins Sport- und Freizeitzentrum finanziell nicht vergaloppieren, sondern Grenzen ziehen. Ich bin optimistisch, dass das gelingen wird, es ist aber ein zäher Prozess. Das ist der Punkt, wo die Gemeinde einsparen kann. Wir brauchen schlicht Potenzial, um auf Unvorhergesehenes reagieren zu können. Wenn beispielsweise Dinge wie die Fährübernahme auf uns zukommen. Wo die Gemeinde einsparen kann, das könnte neben dem Thema Baugebiete ein zweiter Fragenkomplex für die BürgerApp sein. Ich habe dazu auch konkrete Fragestellungen entwickelt und diese dem Rathaus als Vorschlag zur Verfügung gestellt. Möglicherweise legt die Bevölkerung hier andere Maßstäbe an als Vereinsvorstände.

Sie sagen, die Gemeinde müsse mehr tun im sozialpolitischen Bereich, Stichwort "Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe". Was haben Sie für Vorschläge?

Uns bewegt kreisweit das Thema "Sozialticket". Der Königsweg wäre aber, von sozialen Problemen oder sozialer Ausgrenzung betroffene Bevölkerungsgruppen zusammenzubringen und sie selbst darüber diskutieren zu lassen, was aus ihrer Sicht das Notwendige wäre und was die Gemeinde dazu tun kann. Alle Betroffenen, auch Flüchtlinge, denn dem Populismus darf kein Millimeter Raum gegeben werden.

Also eine Art "sozialer Runder Tisch"?

Den Begriff "Runder Tisch" würde ich hier nicht wählen. Er steht für einen Austausch von Vertretern verschiedener organisierter Gruppen. Mir geht es eher darum, die Betroffenen selbst zu erreichen, denn sie wissen am besten, was sie brauchen. Die Gemeinde könnte sie anschreiben und einladen, an einem solchen "Bürgerrat Soziales" teilzunehmen. Ich möchte, dass wir eine Diagnose bekommen, wo es hakt. Dann braucht es einen konkreten Aktionsplan. Im Leitbild sind soziale Aspekte zwar formuliert, aber nicht konkretisiert. Das müssen wir schärfen. Das Ganze könnte auch als Projekt über eine gewisse Zeit laufen und dann wird es evaluiert. Mir ist aber der vorausgeschaltete Diskussionsprozess wichtig.

Sie drängen auf ein Radwegekonzept. Zwar soll der Radschnellweg durch Edingen-Neckarhausen führen, doch kam das ja eher überraschend. Der Ausbau des Neckaruferwegs wurde untersucht, ist aber zu teuer. Was tun Sie, um Zug ins Thema zu bringen?

Wir müssen identifizieren, welche Hauptachsen des Radverkehrs wir in den Ortsteilen haben, welche wir wollen und wie sie mit dem neuen Radschnellweg angebunden werden könnten. Die wichtigste Achse verläuft meiner Meinung nach entlang des Neckars. Die Frage wird sein: Wie können wir den Weg durchgehend befahrbar machen, beziehungsweise, wie können wir das schrittweise umsetzen. Es wäre möglich, das Radfahren auf dem Neckaruferweg bis zur tatsächlichen Engstelle am Hafen zu erlauben – dort muss man dann allerdings zwingend absteigen.

Aber mehr als 30 Meter sind das nicht. Ich denke, wir müssen uns Meter für Meter anschauen und abschnittsweise Verbesserungen erzielen. So ist man vor vier Jahren aber nicht vorgegangen, sondern hat das Gesamtpaket betrachtet. Und das war zu teuer. Ich halte es für wichtig, das Paket wieder zu öffnen. Und wir sollten die Diskussion jetzt führen, denn der Rhein-Neckar-Kreis wird im Mai das Thema "Radwege" zum Schwerpunkt einer Überarbeitung seiner "strategischen Ziele" machen. Da müssen wir uns mit einklinken. Vielleicht würden wir dann auch Zuschüsse des Kreises für eine schrittweise Ertüchtigung des Neckaruferwegs für den Radverkehr bekommen.

Bei der Entwicklung neuer Baugebiete sehen Sie es wie die UBL-FDP/FWV – "Baugebiete müsse man finanziell zu Ende denken", sagten Sie. Das bedeutet?

Die Frage ist, ob man den Druck auf den Wohnungsmarkt tatsächlich entspannen kann, indem man in Ballungsgebieten in großem Stil neue Wohnungen baut. Ein Beispiel ist Heidelbergs Bahnstadt. Dort wurden neue Wohnungen gebaut wie ein Weltmeister. Das hat den Wohnungsmarkt in Heidelberg aber nicht spürbar entspannt. Im Gegenteil – das zieht neue Nachfrage an wie ein Magnet. Dem Bedarf nach Wohnraum mit immer neuen Baugebieten zu begegnen, ist zu kurzfristig gedacht. Man muss eher eine überörtliche Strukturpolitik betreiben und in ländlichen Gebieten das Wohnen attraktiver machen, wo wir recht entspannte Wohnungsmärkte haben. In Ballungsgebieten mit starkem Druck auf den Wohnungsmarkt brauchen wir einen Mietendeckel. Hinzu kommt: Der Flächenverbrauch in unserer Region ist eklatant, die Landesregierung warnt zu Recht davor. Wir haben immer weniger Potenziale, Flächen für andere Dinge nutzen zu können. Auf die Dauer löse ich durch Bauen auch nicht die Finanzprobleme einer Gemeinde, das ist keine nachhaltige Methode.

Die Linke sitzt jetzt seit einem knappen Jahr erstmals im Gemeinderat. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen und der Verwaltung? Was läuft gut, was könnte besser sein?

Es läuft sehr gut, mit allen Kollegen reibungsfrei. Alle haben unterschiedliche Kompetenzen und ergänzen sich gut. Jeder der 22 Gemeinderäte ist ein Gewinn. Das ist nicht selbstverständlich. Und das war auch ein Grund, weshalb wir an Ulf Wacker Sitze in Ausschüssen abgegeben haben. Es ist mir wichtig, dass die Gesamtatmosphäre stimmt.

Also gibt es nichts, was besser laufen könnte?

Besser geht immer. Ich wünsche mir eine engere Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat und Jugendgemeinderat, das wäre für beide Gremien fruchtbar. Dazu müssen wir den Jugendgemeinderat stärker einbinden als bisher. Es reicht nicht, wenn im Publikum zwei Plätze für Jugendgemeinderäte reserviert sind. Das ist im Prinzip auch unnötig, weil die Reihen im Publikum selten so voll sind, dass gar kein Platz mehr wäre. Wir müssen den Jugendgemeinderat auch bei Sitzungen des Gemeinderats sichtbarer werden lassen und mehr honorieren, was er leistet. Dazu könnte zum Beispiel ein regelmäßiger Tagesordnungspunkt "Bericht aus dem Jugendgemeinderat" beitragen, vorgetragen von einem Jugendlichen. Ich begrüße auch jede Wortmeldung des Jugendgemeinderats, egal zu welchem kommunalpolitischen Thema. Letztlich hat so gut wie jedes Thema einen Jugendbezug.

Gibt es Schwerpunkte, die Sie in diesem Jahr setzen oder vorantreiben wollen?

Mein Hauptpunkt ist im Augenblick die BürgerApp. Dazu habe ich mich bereits intensiv mit dem Bürgermeister und anderen Gemeinderäten ausgetauscht. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass diese regelmäßigen Bürgerbefragungen in unserer Gemeinde einen guten Start haben und gut angenommen werden. Ein weiteres Thema sind die Spielplätze. Die 100.000 Euro, die wir jährlich für erforderliche Maßnahmen angesetzt haben, sind zwingend notwendig. Ich hätte gerne, dass wir ein transparentes Instrument einführen, welcher Spielplatz als nächstes an der Reihe ist. Ein System, das beispielsweise erfasst, wie viele Kinder im Einzugsgebiet wohnen und wie stark der Spielplatz frequentiert ist. Bislang verfahren wir hier eher nach dem Motto, wer am lautesten schreit, der kommt zuerst dran. Es wäre gut, wenn wir hier einen längerfristigen Fahrplan hätten.

Was mir auch ein Anliegen ist, das ist das Kohlekraftwerk in Mannheim. Es zählt zu den klimaschädlichsten Kraftwerken in ganz Europa und verursacht allein acht Prozent aller CO2-Emissionen von ganz Baden-Württemberg. Mein Ziel ist es, die Anlage so schnell wie möglich dichtzumachen. Hier müssen wir als benachbarte Gemeinde Druck auf die MVV ausüben. Ich bin nicht bereit, als Gemeinderat Verträgen gleich welcher Art mit der MVV zuzustimmen, so lange diese keine schnelle Schließung des Kraftwerks forciert.

Sie bemängeln, dass Edingen-Neckarhausen beim ÖPNV benachteiligt sei. Das Abrechnungssystem mit dem Rhein-Neckar-Kreis sei nicht "ausgegoren". Welche Veränderungen schlagen Sie vor?

Der Kreis bezuschusst Bus- und Straßenbahnverkehr seit drei Jahren unterschiedlich mit einmal 50 und einmal 40 Prozent. Ich habe das von Anfang an für falsch gehalten. In Edingen-Neckarhausen haben wir viel mehr Straßenbahnverkehr als Busse, dadurch werden wir bei den Zuschüssen massiv benachteiligt. Ich verstehe auch nicht, dass Gemeinden, die es finanziell bitter nötig haben, geringere Zuschüsse erhalten als beispielsweise das stinkreiche Walldorf, das auf Zuschüsse gar nicht angewiesen wäre. Ich bin dafür, beim ÖPNV ein Zuschusssystem zu etablieren, das Gemeinden Anreize bietet, etwas für den Ausbau des ÖPNV zu tun, statt mit der Gießkanne und auf wenig sinnvolle Weise Geld zu verteilen.