Noch ist alles ruhig: Am Samstag und Sonntag wird rund um das Neckarhäuser Schloss gefeiert, 14 Vereine und Organisationen sind dieses Jahr dabei. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Am Wochenende wird das "38. Rund ums Schloss" gefeiert: 14 Vereine und Organisationen sind in diesem Jahr wieder mit dabei, bieten Programm, Musik und Leckereien für hoffentlich viele Gäste aus Nah und Fern.

"Inoffizieller" Start ist am Samstag, 13. Juli, um 15.30 Uhr mit der Vernissage der Ausstellung in der Orangerie im Schlosspark: Dort stellen Schüler der Aquarellmalkurse des früheren Volkshochschul-Leiters Michael Huber übers Wochenende ihre Werke aus.

Um 16 Uhr lässt es die Schützengesellschaft Neckarhausen dreimal krachen: Die Böllerschüsse sind dann das akustische Signal für den Fassbieranstich auf der Schlossterrasse mit Bürgermeister Simon Michler und dem Vorstand des Kultur- und Heimatbunds. Unter dessen Dach feiern die Vereine "Rund ums Schloss". Die Rhein-Neckar-Big-Band wird die Eröffnung musikalisch begleiten.

Anschließend öffnen die verschiedenen Straußwirtschaften im Schlosspark, auf der Hauptstraße und auf dem Parkplatz am Freizeitbad.

Im Prinzip kann man samstags und sonntags getrost die eigene Küche kalt lassen. Bei der angebotenen Auswahl an Leckereien findet sicher jeder sein persönliches Schmankerl. Die Feuerwehr setzt auf hausgemachte Dampfnudeln mit Vanillesoße, der Sportkegel-Club auf Spare Ribs und süffiges Bier. Beim Partnerschaftsverein IGP kommen Crêpes-Freunde auf ihre Kosten. Es gibt sie in süßer und herzhafter Variante als typische "Galettes bretonnes".

Schnitzel, Handkäs mit Musik und Schweinepfeffer stehen wiederum beim Gesangverein Neckarhausen auf der Speisekarte. Der evangelische Singkreis lädt in seine spanische Cantina nebst Café und die DJK Neckarhausen zu schwäbischen Maultaschen. Beim Turnverein gibt es Gyros und Flammkuchen, beim FC Viktoria Neckarhausen und beim Karnevalsverein Kummetstolle "Leckeres vom Grill".

Am Samstagabend spielt im Schlosshof die Band "LA Blues Connection" um die Ladenburger Musikschullehrer Hans Schmitt und Christian Dobirr. Auf der Hauptstraße legt DJ DoMe auf.

Der Sonntagmorgen, 14. Juli, beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Schlosspark, den der evangelische Pfarrer Andreas Pollack und die katholische Gemeindereferentin Cordula Mlynski halten werden. Anschließend spielt die Musikvereinigung Neckarhausen zum Frühschoppen auf: Die Straußwirtschaften haben zu diesem Zeitpunkt bereits geöffnet.

An beiden Festtagen findet zudem bei der Schützengesellschaft Neckarhausen die Ortsmeisterschaft im Luftgewehrschießen statt, dabei locken schöne Sachpreise. Ebenfalls samstags und sonntags kann man sich am Stand der Gemeinde darüber informieren, was Edingen-Neckarhausen ausmacht. Eine gute Anlaufstelle gerade auch für Neubürger.

Nicht zuletzt ist auch der Behindertensportverein Edingen-Neckarhausen (BSV) wieder vertreten: Unter dem Torbogen der Schlosseinfahrt bietet der BSV Schönes und Nützliches aus Holz, gefertigt in der "Arbeitstherapeutischen Werkstätte" Mannheim.