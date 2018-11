Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Der CDU-Gemeindeverband Edingen-Neckarhausen ist früh dran: In einer offenen Mitgliederversammlung mit rund 50 Teilnehmern in der Festscheune Koch ehrte der Vorstand langjährige Mitglieder und präsentierte außerdem in einer ersten Runde alle Kandidaten zur Kreistags- und zur Kommunalwahl 2019.

Nicht ganz überraschend dabei, dass nun auch Bürgermeister Simon Michler in den Kreistag will. Fraktionsvorsitzender Bernd Grabinger erläuterte Michlers Beweggründe zur Kandidatur: "Kreis und Gemeinden wirken oft zusammen." Mit dem vorderen Listenplatz wolle man die Wichtigkeit von Michlers Bewerbung unterstreichen. Edingen-Neckarhausen, Ilvesheim und Ladenburg bilden gemeinsam Wahlkreis vier, der neun CDU-Kandidaten stellen kann (Ladenburg drei, Ilvesheim zwei). Im rollierenden System fällt Edingen-Neckarhausen für die kommende Wahl der erste Listenplatz zu. Weitere Kandidaten aus der Doppelgemeinde sind die Gemeinderäte Gabi Kapp und Bernd Grabinger sowie Ortsverbands-Vorsitzende Barbara Lichter.

Ziel bei der Kommunalwahl sei es, so Grabinger, den achten Sitz im Gemeinderat zu holen. Aktuell haben die Christdemokraten sieben. Das Durchschnittsalter der CDU-Liste beträgt 45,7 Jahre.

Hintergrund Die Bewerber zur Kommunalwahl am 29. Mai 2019 in alphabetischer Reihenfolge: Marlon Alcaniz Schnur, 19 Jahre, Schüler. Steffen Emde, 28 Jahre, Politikwissenschaftler. Bernd Grabinger, 66 Jahre, Techniker im Ruhestand. Jochen Hämmerl, 47 Jahre, Industriemeister. Tina Hartmann, 26 Jahre, Wasserbauerin. Timm Hartwig, 29 Jahre, Projektleiter. Hannes Steffen Henn, 33 Jahre, [+] Lesen Sie mehr Die Bewerber zur Kommunalwahl am 29. Mai 2019 in alphabetischer Reihenfolge: Marlon Alcaniz Schnur, 19 Jahre, Schüler. Steffen Emde, 28 Jahre, Politikwissenschaftler. Bernd Grabinger, 66 Jahre, Techniker im Ruhestand. Jochen Hämmerl, 47 Jahre, Industriemeister. Tina Hartmann, 26 Jahre, Wasserbauerin. Timm Hartwig, 29 Jahre, Projektleiter. Hannes Steffen Henn, 33 Jahre, Studienrat. Dr. Thomas Juli, 50 Jahre, Unternehmensberater. Gabi Kapp, 58 Jahre, Bankfachwirtin. Michaela Keinert, 57 Jahre, Floristin. Sven Kendrick, 25 Jahre, Obstbaugehilfe. Marianne Koch, 60 Jahre, Meisterin d. ländlichen Hauswirtschaft (Bäuerin). Florian König, 29 Jahre, Polizeikommissar. Barbara Lichter, 59 Jahre, Musiklehrerin. Vera Nicolai, 66 Jahre, Kauffrau im Ruhestand. Jürgen Pavel, 68 Jahre, Warenhausgeschäftsführer im Ruhestand. Markus Rückert, 50 Jahre, techn. Berater Pharmaindustrie. Markus Schläfer, 39 Jahre, IT-Systemadministrator. Georg Schneider, 62 Jahre, Gärtnermeister. Lukas Schöfer, 32 Jahre, wissenschaftl. Mitarbeiter Landtag Baden-Württemberg. Antonio Trezza, 64 Jahre, KFZ-Mechaniker Meister. Theodoros Tzikas, 40 Jahre, Bankbetriebswirt. Siegbert Bach, 76 Jahre, Ingenieur im Ruhestand. (nip)

Im Schweinsgalopp sauste eingangs Markus Schläfer für den immer noch an einer Grippe laborierenden Bürgermeister durch kommunalpolitische Themen, die meisten davon seit Längerem auf der Agenda. "Es geht voran", sagte Schläfer unter anderem übers geplante Baugebiet "Neckarhausen-Nord" oder auf der Wiese gegenüber der Bäko. Schwieriger gestaltet sich die Entwurfsplanung für das Tennisgelände in Edingen, wo der TC Grün-Weiß in wenigen Monaten ins Sport- und Freizeitzentrum umziehen wird. Diesen Punkt hatte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vertagt. Schläfer zeigte sich zuversichtlich, dem erklärten Ziel, Wohnraum für junge Familien zu schaffen, Stück für Stück näherzukommen.

Über den Ausbau der Kleinkindbetreuung kam Schläfer zum geplanten Gewerbegebiet und zum Hilfeleistungszentrum im Gewann "Die Milben". Hier sei man nun in der Umlegungsphase. "Sofern wir die nötigen Mittel haben, soll auch zeitnah das Hilfeleistungszentrum entstehen", meinte er. Konkreter wurde es nicht. Zugleich warb er um Bürgerbeteiligung: "Kommen Sie in Gemeinderatssitzungen, nehmen Sie aktiv teil."

Das sind die Bewerber für die CDU-Liste, die am 12. Februar aufgestellt wird, sowie Julia Philippi (6.v.l.) und Manuel Hagel (8.v.l.). Foto: Pilz

Manuel Hagel, Generalsekretär der baden-württembergischen CDU, sprach an diesem Abend über Werte der Partei. Das "C" im Namen sei das politische Alleinstellungsmerkmal, sagte der 30-jährige Katholik aus Ehingen in Oberschwaben. Was dieses christlich-soziale Menschenbild im politischen Alltag bedeute, darüber müsse man wieder mehr sprechen. Er habe keine Angst vor einer Islamisierung des Landes, sondern vor einer "Ent-Christianisierung". "Wir müssen dieses ‚C‘ beschützen, sonst geht es uns wie der SPD, die die Arbeiter vergessen hat", sagte er. Konservative lebten "geistig aus der Vergangenheit", nicht in der Vergangenheit, betonte er Richtung AfD.

Weitere Grußworte kamen von Bastian Schneider, dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Jungen Union, und der Landtagsabgeordneten Julia Philippi. Sie betonte den Stellenwert der Basis und deren "tolle Diskussionskultur", die sie nicht missen wolle. Allen, die der CDU seit vielen Jahren die Treue hielten, gebühre Dank. Und damit leitete Philippi zu den anstehenden Ehrungen über: Seit 25 Jahren gehören Marianne Fischer, Otto Uhrich und Monika Schneider der Partei an, seit 40 Jahren Brigitte Schmid und Johannes Müller und seit 50 Jahren Walter Bühler, Karl Feuerstein sowie Walter Köhler.

Info: Die Nominierung der CDU-Kandidaten zur Kommunalwahl findet am 12. Februar um 19 Uhr in der DJK-Gaststätte statt. Am 19. Februar, 19 Uhr, sollen die Kreistagskandidaten im Restaurant "Neckarperle" bestätigt werden.