Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Manch einer war über die Einladung zur Einführung des evangelischen Pfarrers Bernd Kreissig überrascht – "ist er doch schon eine ganze Weile bei uns", wie Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller am vorgestrigen frühen Sonntagnachmittag zu bedenken gab.

Am 13. Oktober 2019 war Bernd Kreissig in Edingen zwar bereits zum Pfarrer ordiniert, sprich berufen worden. Doch versah er danach als Berufseinsteiger, der 1965 in Saarbrücken geboren wurde und erst in seiner Lebensmitte entschied, Pfarrer werden zu wollen, einen zweijährigen Probedienst. "Nach dieser Zeit waren sich Kirchengemeinderat und Pfarrer einig, diesen Weg fortzusetzen", erklärte die Dekanin.

Deshalb nun also die Einführung mit Verleihung der offiziellen Urkunde der badischen Landeskirche. "Kirchenjuristen sagen, diese Urkunde ist wichtig, auch wenn ihr Text ziemlich langweilig klingt", scherzte Lehmann-Etzelmüller, bevor der Pfarrer mit den Worten "Ja, mit Gottes Hilfe" seine Einführung auch formal bestätigte. Seine Aufgabe sei es, so Kreissig, mit der Gemeinde die Zeichen der Zeit zu hören – die "guten und die schlechten". Er bezog sich dabei auf einen Text aus dem Klagelied, der die Zerstörung der Stadt Jerusalem beschreibt, indes genauso und aktuell für das Geschehen in Afghanistan hätte stehen können.

Zwischen Bernd Kreissig, der zuvor in der freien Wirtschaft als IT-Experte und Manager tätig war, und der evangelischen Kirchengemeinde Edingen war es ein wenig wie "Liebe auf den ersten Blick". Das bestätigte indirekt Kirchengemeinderatsvorsitzende Kerstin Remmers: "Sie sind seit zwei Jahren unser richtiger Edinger Pfarrer." Von Anfang an sehr präsent und mit vielen neuen Ideen, "immer mit einem Lächeln im Gesicht", anpackend und pragmatisch. Es sei "schön zu sehen, wie sehr Ihnen die Arbeit Freude macht." Namens des Kirchengemeinderats überreichte später Heidrun Stahl einen Umschlag mit "geschenkter Zeit" – für ein Arbeitsessen mit Menüfolge für Kirchengemeinderat, Pfarrer und dessen Frau Katharina. "Sie sind nicht allein gekommen", hatte Remmers zuvor erwähnt. Stets habe er die unterstützende Hand seiner Frau im Hintergrund.

Inhaltlich bezog sich die Dekanin auf den kurzen und sehr klaren Bibelvers Micha 6,8: "Es ist dir gesagt Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert: nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott." Worte, die für Bernd Kreissig besonders seien. "Wir spüren gerade Gutes – in der Gemeinde hat sich vieles zum Guten gewendet", sagte Lehmann-Etzelmüller. So habe Pfarrer Jörg Hirsch Kreissig im Probedienst begleitet und Vorgänger Matthias Schipke eine neue Orientierung für sich und die Gemeinde ermöglicht. Der Spatenstich fürs neue Gemeindehaus sei erfolgt. Die Dekanin lobte Kreissigs Umsicht, seine Ernsthaftigkeit und sein "brennendes Herz".

Namens der umliegenden Kirchengemeinden unterstrich Pfarrerin Antje Pollack (Neckarhausen) die funktionierende regionale Zusammenarbeit und freute sich über einen "äußerst liebenswerten Kollegen". Der katholische Pfarrer Markus Miles wandte sich erst direkt an die Kirchengemeinde: "Ich darf Sie von Herzen beglückwünschen." Heute sei Kreissig als Pfarrer "dingfest gemacht – und so schnell geht er jetzt auch nicht mehr." Ökumene sei zwischen ihren Gemeinden eine "große Selbstverständlichkeit".

Für die politische Gemeinde dankte Bürgermeister Simon Michler für "gute Dialoge und ein gutes Miteinander" bei größeren und kleineren Problemen. "Gefühlt sind Sie schon seit zwei Jahren unser Pfarrer", betonte auch er.

Nicht nur für den musikalischen Pfarrer war die kurzweilige Begleitung des Gottesdienstes durch Posaunen- und Kirchenchor, "Friday Upstairs" und den Flötenkreis, eine Freude.