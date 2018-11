Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. Gleich mit zwei Anträgen zur Verlegung von Tagesordnungspunkten stieg der Gemeinderat am Mittwochabend in seine Sitzung ein. Bürgermeister-Stellvertreter Markus Schläfer erteilte dazu zunächst SPD-Fraktionsvorsitzendem Thomas Zachler da Wort. Diesem war daran gelegen, die Beratung zur Billigung städtebaulichen Vorentwurfes des Bebauungsplanes "Südwest Edingen - Teiländerungsplan V" von der Tagesordnung zu nehmen.

Man habe den Entwurf zur Kenntnis genommen, allerdings seien noch viele Fragen offen, so Zachler. Diese hätte man dem Bürgermeister stellen wollen, begründete er den Antrag. "Wir gehen auch mit", schloss sich UBL-Fraktionschef Hans Stahl an. Der Rat beschloss die Vertagung einstimmig.

Im zweiten Antrag wollte die CDU-Fraktion den Tagesordnungspunkt zur Sicherung der Trinkwasserversorgung in der Gemeinde vertagt wissen. Im Fokus stand ein Antrag der UBL-FDP/FWV im Zusammenhang mit der Trifluoracetat-(TFA)-Belastung des Trinkwassers in Edingen-Neckarhausen seitens der Gemeinde bei der kommenden Sitzung der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Neckargruppe am 11. Dezember. Dabei geht es darum, zur Sicherung der Trinkwasserversorgung den Anschluss an das Mannheimer Wassernetz zu beantragen.

Auch die damit verbundenen Investitionen und Vertragsabschlüsse sollten auf den Weg gebracht werden. Zwar sei wegen der Heraufsetzung der TFA-Maßnahmenwerte durch das Umweltbundesamt von zehn auf 30 Mikrogramm pro Liter im November 2017 eine Fremdwasserversorgung obsolet, eine Notfallversorgung solle aber sichergestellt sein.

"Hier besteht aufgrund der Komplexität weiterer Beratungsbedarf", erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Bernd Grabinger. Stahl dagegen mahnte Dringlichkeit an. Es gehe um die TFA-Belastung und Versorgungssicherheit. Da noch Beratungsbedarf bestehe, schlug er eine außerordentliche Gemeinderatssitzung schon in den nächsten 14 Tagen vor, um die Beratung vor dem 11. Dezember abschließen zu können. Sonst bleibe man bis zum nächsten Jahr in der Schwebe.

Auch Rolf Stahl (OGL/Offene Grüne Liste) sah weiteren Beratungsbedarf. "Es gibt so viele offene Punkte und Fragen, dass wir uns gegen einen sofortigen Anschluss aussprechen." Er brachte eine außerordentliche Sitzung nicht des Gemeinderates, sondern des Versorgungsverbandes ins Spiel. Michael Bangert (SPD) sah ebenfalls noch Aufklärungsbedarf. So seien die im Antrag erwähnten Schreiben von Gesundheitsamt und Regierungspräsidium den Sitzungsunterlagen nicht beigelegt worden. Darin steht laut Antrag, dass in Zukunft mit weiteren Belastungen des Neckars und somit des Trinkwassers zu rechnen sei. "Wie soll man sich da eine Meinung bilden?" Auch Bangert sprach sich für eine Sondersitzung des Verbandes aus.

"Das ist nicht unüblich", befand dazu Markus Schläfer. "Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird." Er sehe die Sondersitzung auch beim Verband, man habe keinen zeitlichen Druck, so der Sitzungsleiter vor der Abstimmung der Räte, die sich bei vier Gegenstimmen der UBL für die Vertagung aussprachen.

"Mir ist das zu spät", äußerte Hans Stahl nach dem Votum erneut sein Unverständnis über die Vertagung. Struktur- und Gefahrengutachten stimmten nicht, hielt ihm Grabinger entgegen. "Warum also etwas übers Knie brechen?" Man könne außerdem im Notfall sofort Wasser aus Heidelberg bekommen.

"Wir sind in der nächsten Versammlung des Verbandes dabei und können die Dinge ansprechen", so SPD-Fraktionschef Thomas Zachler. "Warum also jetzt Pflöcke einschlagen?"