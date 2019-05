Edingen-Neckarhausen. (pr/van/pol) Ein etwa zwei Tonnen schwerer Aufsitzrasenmäher mit Kabine ist kurz vor 16 Uhr in der Nähe zwischen Edingen-Neckarhausen und Ladenburg in den Neckar gestürzt. Ersten Informationen zufolge war der Fahrer mit Mäharbeiten am Neckarufer beschäftigt, als sich das Fahrzeug selbstständig machte und in den Neckar stürzte. Ein Fahrgast auf der Fähre hatte den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt.

Dem Fahrer gelang es gerade noch abzuspringen, dabei verletzte er sich allerdings am Kopf. Die Beamten gehen von einem technischen Defekt aus. Ein Kran soll das Fahrzeug nun bergen. Dies wird vermutlich bis in die Abendstunden andauern. Im Einsatz ist auch die Berufsfeuerwehr Heidelberg mit Tauchern. Das Fahrzeug muss nun geborgen werden.