Weinheim. (web) Es muss vorangehen mit dem Bau des Schulzentrums Weststadt und der Sanierung der Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule in Lützelsachsen. Folglich ermächtigte der Gemeinderat am Mittwoch OB Manuel Just, die Bauarbeiten in der politischen Sommerpause voran zu treiben und die entsprechenden Zuschläge zu vergeben. Dies betrifft unter anderem die Heizungsanlage des künftigen Schulzentrums.

Kritische Nachfragen äußerten unter anderem Cornelia Münch-Schröder (GAL) und Carsten Labudda (Die Linke). Erstere forderte die Verwaltung auf, erneut die Einrichtung von Fotovoltaikanlagen am Schulzentrum zu prüfen. Letzterer verlangte, die Einschränkungen für die Grundschüler in Lützelsachsen so gering wie möglich zu halten. Schon die mittlerweile abgeschlossene Erweiterung der Schule habe zu enormen Einschränkungen geführt. OB Just verwies das Ansinnen der GAL auf eine der kommenden Ausschusssitzungen. In Sachen Gelberg-Schule bat er die Stadträte darum, bei der Bevölkerung um ein gewisses Maß an Verständnis zu werben. Teuerer als zunächst geplant werden die Sanierungsarbeiten am Barbarasteg. Der Gemeinderat stimmte einer Kostenerhöhung um rund 99.000 Euro auf nunmehr 666.558 Euro zu. Dass es sich dabei um eine "heftige" Kostenerhöhung handelt, darüber herrschte im Gremium Einigkeit. Andererseits sei der Steg eines der wichtigsten Bindeglieder zwischen Süd- und Weststadt, gerade was den autofreien Verkehr anbelangt, so Professor Rudolf Large (SPD). Der Experte für Betriebswirtschaft ließ sich von den Verwaltungsvertretern die Kostenrechnung noch einmal genauer erklären, um am Ende zuzustimmen.

Erster Bürgermeister Torsten Fetzner gab sich an dieser Stelle selbstkritisch. Er kündigte an, dass die Stadt künftig noch genauer darauf achten wolle, die Steg-Konstruktion nicht durch Einsatz von Streusalz zu schädigen.

Auf dem Hauptfriedhof wiederum sollen zwei neue Betriebsgebäude entstehen. Hiebei erhielt das Architekturbüro von Stadtrat Constantin Görtz, der als "Befangener" für kurze Zeit abseits der Ratstische Platz nahm, die Zuschläge für die Objektplanung (157.000 Euro) und die Planung der technischen Ausrüstung (57.000 Euro). Mehrere Nachfragen gab es zum Vergabemodus, der sich aufgrund eines europäischen Urteils geändert hat. Aber auch zur Bauweise. Hierbei setzte sich Karl Bär (FDP) nachdrücklich für mindestens ein Gebäude in Fertigbauweise ein.

Erster Bürgermeister Fetzner widersprach: Ebenso wie bei der Errichtung von Anschlussunterbringungen für Flüchtlingen wolle die Verwaltung massiv bauen, um vor teuren Unterhaltungskosten gefeit zu sein. Ein Plädoyer für "lebenswerte" städtische Wohnungen hielt Stella Kirgiane-Efremidou (SPD), als es um die Sanierung der Wohnhäuser in der Mannheimer Straße 14-20 ging. Der Gemeinderat beschloss die Vergabe der Planungsleistungen. Die insgesamt vier formellen Beschlüsse sind zusammen rund 655.000 Euro schwer. Erster Bürgermeister Fetzner stellte klar, dass die Wohnungen "lebenswert" seien, er konnte aber nicht versprechen, dass alle Mieter in die nach der Sanierung etwas teureren Wohnungen zurückkehren können oder wollen.