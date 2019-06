Hirschberg. (zg/ans) Die FDP Hirschberg sieht sich als "Wahlgewinner" bei den zurückliegenden Gemeinderats-, Kreistags- und Europawahlen, wie aus einer Pressemitteilung der Liberalen hervorgeht. Vorstand, Kandidaten und Interessierte haben sich nun in gemütlicher Runde getroffen, um die Wahlen genauer zu analysieren.

Mit 8,7 Prozent der Stimmen bei der Gemeinderatswahl haben die Liberalen ihr Wahlergebnis gegenüber 2014 um 1,1 Prozent verbessert. Eine genaue Analyse zeige, dass gegenüber 2014 viele Kandidaten der FDP-Liste eine relativ hohe Stimmenanzahl bekommen "und wir so als Team in der Breite gewonnen haben", heißt es in der Pressemitteilung.

Mit Oliver Reisig und Tobias Rell sei das bewährte Team wieder in den Gemeinderat eingezogen. Mit Alexander Tecl und Jörg Fath seien darüber hinaus zwei kompetente und engagierte Kandidaten in beiden Ortsteilen auf den Nachrückerplatz gewählt worden. Jörg Fath, Bauingenieur, wird die FDP als beratender Bürger im Ausschuss für Technik und Umwelt vertreten.

Alexander Tecl wird beratend im Land- und Forstwirtschaftsausschuss tätig sein, und Andreas Stadler nimmt die Beraterfunktion im Verwaltungsausschuss wahr.

Nun steht am 21. Juli die Wahl zum Bürgermeister an. Anders als einige andere Parteien und Wählervereinigungen will die FDP das Bewerbungsende am 24. Juni abwarten, ehe sie das weitere Vorgehen festlegt, beziehungsweise eine Entscheidung trifft. "Bis dahin ist für uns alles offen. Gesprächsanfragen ernsthafter Kandidaten werden wir uns nicht verschließen", so die FDP.