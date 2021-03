Hirschberg/Mannheim. (RNZ) Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) meldet sich zum Gewerbepark-Bürgerentscheid zu Wort. "Wir begrüßen das Ergebnis. Nun kommt es darauf an, dass die zuletzt ruhenden Verfahren zur Erweiterung schnell wieder anlaufen und die Planungen zügig voranschreiten", kommentiert Axel Nitschke. Der Hauptgeschäftsführer der IHK Rhein-Neckar weist darauf hin, dass sich mit der Erweiterung für Hirschberg neue Wachstums- und Entwicklungschancen eröffnen. "Das gute wirtschaftliche Niveau kann weiter ausgebaut werden, Arbeits- und Ausbildungsplätze werden gesichert und neu geschaffen", sagt Nitschke.

In Hirschberg gebe es zahlreiche Unternehmen, die Interesse an einer Expansion bekundet haben. Auch für Unternehmen aus dem Umland bieten sich Entwicklungsmöglichkeiten. So komme die Entscheidung für die Erweiterung der Wirtschaft in der gesamten Region zugute, so die IHK. Das zeige auch das Ergebnis der Gewerbeflächenstudie, die der Verband Region Rhein-Neckar 2019 veröffentlicht hatte. Die Studie untersucht den Bedarf an Gewerbeflächen in der Metropolregion bis 2035. Sie stellt einen Bedarf von 1500 Hektar fest, dem verfügbare Flächen in Höhe von nur 1010 Hektar gegenüberstehen.