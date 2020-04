Weinheim. (RNZ) "Das Infektionsgeschehen im Bodelschwingh-Heim bleibt weitgehend stabil": Dies teilt Weinheims größte Pflege- und Senioreneinrichtung in einer Presseerklärung mit. Hintergrund ist, dass dort vergangene Woche Menschen positiv auf Covid-19 getestet wurden. Über die Zahl der Genesenen ließen sich zurzeit keine Angaben machen, da die 14-tägige Quarantäne-Frist der Betroffenen noch nicht abgelaufen ist, heißt es weiter.

Unter den Senioren seien indes keine weiteren Infektionsfälle dazugekommen. Zwei befinden sich nach wie vor im Krankenhaus. Anfang der Woche sind ein 91-jähriger Bewohner in der Einrichtung und ein 85-Jähriger im Krankenhaus verstorben. "Beide waren zwar positiv auf das Virus getestet worden, befanden sich aber aufgrund verschiedener Vorerkrankungen schon über eine längere Zeit in einem sehr instabilen gesundheitlichen Zustand", so Jolanthe Schielek, die Geschäftsführerin des Heimes.

Aufgrund des hohen Altersdurchschnitts und der ausgeprägten Multimorbidität der Senioren im Bodelschwingh-Heim müssten die Pflegekräfte immer wieder Todesfälle miterleben. "Wir hatten im März und bis jetzt im April eine sehr niedrige Sterberate, die unter dem üblichen monatlichen Durchschnitt liegt", ordnet Co-Geschäftsführer Christian Rupp die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Virusinfektion ein. Zwei negativ getestete Senioren seien in den vergangenen Tagen ebenfalls verstorben.

Das behördlich angeordnete Besuchsverbot für die Einrichtung und die Außenanlagen von Mitte März bleiben weiterhin bestehen. Das heißt: Lediglich Mitarbeiter haben unter verschärften Hygienebedingungen Zutritt. Das Haus ist für Besucher vollständig geschlossen, was auch bedeutet, dass es keinen Kontakt zwischen Angehörigen und Bewohnern gibt. "Dass diese Situation beide Seiten belastet, ist uns bewusst. Dennoch müssen wir uns an die behördliche Anordnung halten", bedauert Schielek: "Der Schutz der Bewohner und Mitarbeiter steht an erster Stelle." Auch der seit vergangener Woche vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises erlassene behördliche Aufnahmestopp für die Einrichtung gilt weiter, ebenso wie die Verpflichtung, Verlegungen aus der Einrichtung heraus zu melden.

Bereits seit dem 23. März müssen im Bodelschwingh-Heim alle Mitarbeiter einen Mund-Nasenschutz tragen, das gilt im Prinzip auch für die Bewohner: zum einen, wenn sie Kontakt mit dem Pflegepersonal haben oder aber wenn sie ihre Zimmer für einen kurzen Spaziergang über den Wohnbereich oder im Garten verlassen.

"Da alle 200 Mitarbeiter dieser Pflicht schon fast seit vier Wochen nachkommen, bedeutet die ab Montag geltende Maskenpflicht für Baden-Württemberg für uns keine Veränderung", sagt Schielek. Die FFP-2-Masken müssten aber weiter dem Pflege- und Krankenhauspersonal vorbehalten bleiben. "Zum Einkaufen reicht ein, unter Umständen selbst genähter Mund-Nasenschutz aus Stoff, um der Maskenpflicht zu genügen", stellt sie klar. Dann würden ihrer Ansicht nach Engpässe an speziellen Schutzmasken in der Pflege vermieden.

Über einen Mangel an Schutzausrüstung könne die Einrichtung zurzeit nicht klagen, führt Rupp aus. "Das Personal ist voll umfänglich geschützt, die behördlichen Auflagen können wir erfüllen." Bestellte Lieferungen, wenn auch zu stark überhöhten Preisen, seien inzwischen eingetroffen.

Update: Mittwoch, 22. April 2020, 18.45 Uhr

Auf das behördlich angeordnete Besuchsverbot weist das Bodelschwingh-Heim deutlich hin. Foto: Dorn

28 Corona-Fälle im Bodelschwingh-Heim

Von Carsten Blaue

Weinheim. Jetzt also auch das Bodelschwingh-Heim. 21 Bewohner und sieben Mitarbeiter sind mit dem Coronavirus infiziert. Eine 80-jährige Bewohnerin sei an ihren "multiplen, schweren Vorerkrankungen" in einem Krankenhaus gestorben. Das bestätigt die Geschäftsführung des evangelischen Altenzentrums auf RNZ-Anfrage in einer Presseerklärung. Laut der Geschäftsführer Christian Rupp und Jolanthe Schielek stünden alle Bewohner unter Quarantäne. Die Senioren würden auf ihren Zimmern bleiben und durch das Pflegepersonal sowie durch die Alltagsbegleiter versorgt. Natürlich gilt das behördliche Besuchsverbot längst. Am 9. April war die erste Bewohnerin positiv getestet worden.

"Wir haben keine Zeit, uns viele Gedanken zu machen"

"Es war eine Dame über 80", sagt Schielek am Freitag im Telefonat. Die Geschäftsführerin klingt freundlich und nimmt sich geduldig Zeit, den Ablauf der Ereignisse zu schildern. "Vor dem 4. April war es schwierig, Coronatests anzufordern", sagt sie. Dann richtete das Gesundheitsamt eine Hotline dafür ein. Wenig später gab es im Heim den ersten positiven Befund: "Da habe ich beim Gesundheitsamt angerufen und auf weiteren Tests bestanden. Wir haben alle Kontaktpersonen angegeben und darauf gepocht, dass alle aus dem Wohnbereich getestet werden." Die Behörde schickte ihr "Abstrich-Taxi" vorbei, sodass die Abstriche im Bodelschwingh-Heim genommen werden konnten. Nach und nach, so Schielek, seien dann bis Mittwoch alle auf eine Infektion mit dem Coronavirus hin untersucht worden: 106 Bewohner und 61 Mitarbeiter insgesamt.

"Ich bin sehr besorgt", sagt die Geschäftsführerin. "Zugleich haben wir aber keine Zeit, uns viele Gedanken zu machen. Denn wir müssen handeln." Das heißt: die Bewohner richtig begleiten und betreuen, die Versorgung sicherstellen und die Mitarbeiter schützen. Schon Anfang März, so Schielek, habe man im Heim einen Krisenstab eingerichtet: "Wir treffen uns jeden Tag und besprechen uns", sagt sie. "Wir wollten uns gut vorbereiten, denn wir wussten, dass unsere Senioren besonders geschützt werden müssen. Und die Mitarbeiter." Und schon ist man beim Thema Schutzausrüstung.

Schielek seufzt tief. Bereits seit dem 23. März sei das Tragen von Mund-Nase-Schutz im Bodelschwingh-Heim Pflicht. Es gab erst noch Vorräte. Doch die gingen zur Neige. Am Anfang war Schieleks Sorge deshalb sehr groß: "Weil wir auf verschiedenen Wegen versuchen mussten, Schutzausrüstung zu bekommen. Wir haben Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, tagelang telefoniert, Personal abgestellt, um Masken zu nähen." Selbst in den Bundesministerien für Gesundheit sowie für Soziales und Arbeit machte das Bodelschwingh-Heim demnach auf seinen Mangel aufmerksam.

Schließlich kam über Maßnahmen der Landesregierung eine Lieferung aus einem Zentrallager. "Aber das reichte gerade mal für einen Tag." Also musste die gemeinnützige Einrichtung über mehrere Unternehmen für Nachschub sorgen und konnte den Bedarf für die nächsten vierzehn Tage decken. Zu hohen Preisen: "Wie teuer das alles ist, darf man nicht unterschätzen", sagt die Geschäftsführerin: "Bislang haben wir weit über 30.000 Euro für Schutzausrüstung ausgegeben. Für uns ist das eine große Herausforderung." Schade findet Schielek, dass die Preise hier nicht zentral gesteuert werden. Schließlich geht es um den richtigen Schutz aller Mitarbeiter, Pflegekräfte und Alltagsbegleiter, die nicht nur mit den Folgen der Corona-Infektionen zu tun haben: "Unsere Bewohner haben auch noch andere Krankheiten", betont Schielek.

Zwar sei ihre Mannschaft motiviert. Dennoch tue der Zuspruch von außen gut, sagt die Geschäftsführerin. Das bestätigt auch Rupp. Beide berichten von "zahlreichen, wohltuenden Kontakten", etwa zu Polizei, Feuerwehr, GRN-Klinik oder auch Oberbürgermeister Manuel Just. Oder zu Bürgern und ehrenamtlichen Initiativen, die das Bodelschwingh-Heim mit selbst genähtem Mundschutz unterstützen: "In unserer angespannten Situation erleben wir, wie alle Akteure in Weinheim zusammenhalten", sagen die beiden Geschäftsführer.