Edingen-Neckarhausen. (joho) Wieder mehr als 70 Besucher konnte Franziska Kilz zum Sommerfest des Behindertensportvereins (BSV) Edingen-Neckarhausen auf der Anlage der Kleingärtner Neckarhausen begrüßen. "Ich bin mit der Resonanz in Anbetracht der großen Hitze sehr zufrieden, wir hatten nur vier Absagen", so die BSV-Vorsitzende. Zuvor hatte Kilz die Sommerfestbesucher kurz begrüßt, wobei sie besonders Ehrenvorsitzende Gertrud Quintel und Ehrenmitglied Hubert Meier hervorhob.

Sodann wurde der Sturm aufs warme Buffet eröffnet, das in diesem Jahr von der DJK-Gaststätte "Winzli" geliefert worden war. Auf dem Speiseplan standen Schnitzel und Hähnchenschenkel, jeweils begleitet von Kartoffelsalat. Wie immer hatten Kilz und ihre Helfer alle Hände voll zu tun, um ihre Gäste mit Getränken und Essen zu versorgen.

Neben warmen Speisen war wieder ein reichhaltiges Kuchenbuffet mit einem guten Dutzend selbst gebackener Kuchen und Torten aufgebaut, für die sich fleißige Vereinsdamen mächtig ins Zeug gelegt hatten. Die leckeren Backwaren stießen auf großen Zuspruch.

Allerdings begann dann die "Leidenszeit" - zumindest für das Spülteam in der kleinen Küche. "Hier draußen sind es schon fast 40 Grad, und da drinnen kommt noch die heiße Abluft der Spülmaschine hinzu", bedauerte Schriftführer Christian Nissen das Helferteam.

Lange Zeit war das beliebte Fest des rund 170 Mitglieder zählenden Vereins in Edingen-Neckarhausen als "Platanenfest" geführt, da es ursprünglich unter der großen Platane im Schlosspark gefeiert wurde. Vor ein paar Jahren war man dann zu den Kleingärtnern umgezogen.

Der BSV bleibt auch in den Sommerferien in Bewegung: So stehen an den Montagen im August Radtouren mit abschließender Einkehr (Abfahrt jeweils um 17 Uhr an der Toreinfahrt zum Schlosshof Neckarhausen) und an den Freitagen Hallengymnastik in der DJK-Halle (19 Uhr) auf dem Programm. Nach den Schulferien startet wieder der reguläre Übungsbetrieb.