Ladenburg. (stu) Zwar bescheinigte der Revierleiter der örtlichen Polizeistation, Peter Oechsler, den Ladenburgern kürzlich einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Corona-Pandemie, aber auch in der Römerstadt halten sich nicht alle an die Einschränkungen.

Nachdem am Montagabend knapp zehn Personen eine "Corona-Party" mit Kaffee, Bier und Kuchen auf dem Neckartorplatz feierten, reagierte die Stadtverwaltung mit einer neuen Allgemeinverfügung. Darin ist nun klar geregelt, was bis zum 19. April nicht mehr erlaubt ist. So ist es ab sofort verboten, sich auf Neckarwiese, Festwiese, Grillwiese an der Fähre sowie am Sandstrand am Neckar aufzuhalten. Nicht betroffen von diesem Aufenthaltsverbot sind die Wege, Spazierengehen ist weiterhin erlaubt.

Für Grünanlagen wie den Benzpark und den Reinhold-Schulz-Park besteht ebenso ein Aufenthaltsverbot – ausgenommen sind auch hier die Wege. Betroffen sind auch der Neckartorplatz und die Bleiche, wo zuletzt noch Ansammlungen von Menschen zu sehen waren. Nach wie vor gesperrt sind das Römerstadion, alle Spielplätze, die Schulhöfe, die Skaterbahn sowie die neue Pumptrack-Anlage. Bei Bedarf könne diese Anordnung an die aktuelle Lage angepasst werden, teilt die Verwaltung mit.