Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Ein Schild der Gemeinde Hirschberg weist an der Eingangstür darauf hin, dass bald der Kammerjäger kommt. Geräuschvoll drehen im Inneren der Containeranlage Waschmaschinentrommeln ihre Runden. Sonst ist es ruhig in der kommunalen Anschlussunterkunft für Flüchtlinge an der Ladenburger Straße. Viele der insgesamt 46 dort lebenden Menschen gehen zu dieser Zeit am Nachmittag einer Arbeit nach.

Wie auch der Mann von Ameneh Moosari. Freundlich bittet die Afghanin die Presse herein. Dass man hier lieber die Schuhe auszieht, braucht sie nicht zu sagen, denn in ihrer Wohnung ist es sehr, sehr ordentlich und sauber. Die 28-Jährige hat es sich und ihrer Familie hübsch gemacht. Ein paar Blumen auf dem Tisch, verschiedene Grau- und Grün-Töne harmonieren bei den wenigen Einrichtungsgegenständen schön.

So idyllisch alles auf den ersten Blick wirkt, so krass ist es auf den zweiten. Denn der große Raum, den man betritt, ist der einzige, der der vierköpfigen Familie zur Verfügung steht - zum Essen, Schlafen und zum Leben. Dazu gehören zusätzlich nur eine kleine Küche und ein winziges Bad mit Dusche. Insgesamt 45 Quadratmeter groß ist die Wohnung, für die 650 Euro monatliche Miete fällig sind. 200 Euro zahlen die Moosaris selbst, den Rest gibt es über das Landratsamt.

Für Anschlussunterbringungen gibt es hinsichtlich der Größe keine gesetzlichen Vorgaben. Die Wohnfläche der Containeranlage in der Ladenburger Straße beträgt 549,26 Quadratmeter, aufgeteilt auf 48 Personen. Dies ergibt einen Quadratmeter-Anteil von 11,44 pro Person. In anderen Unterkünften geht es aber noch beengter zu: So sind es beispielsweise in Schriesheim acht Quadratmeter pro Person oder bei der Wohnanlage "Am Nussbaum" in Edingen-Neckarhausen zehn.

Das beengte Zusammenleben in Leutershausen ließe sich vielleicht noch irgendwie meistern, würde es denn eine Tür geben, hinter der man sich zurückziehen könnte. Aber die gibt es nicht für die Moosaris. Um die Bereiche ein wenig abzutrennen, haben sie die ihnen zur Verfügung gestellten Spinde als Raumteiler aufgestellt. Dahinter schlafen die beiden Kinder in einem Stockbett. Die Eltern nächtigen auf einem Sofa auf der anderen Seite.

Der zweijährige Erfan macht gerade seinen Mittagsschlaf im Stockbett, als die RNZ vorbeischaut. Das mit dem Schlafen ist allerdings so eine Sache. Denn abends, wenn sich die Flüchtlingsunterkunft wieder füllt, dann wird es laut - zu laut für kleine Kinder, die eigentlich schlafen sollen. Überwiegend junge Männer wohnen hier und nur drei Familien. "Unser sechsjähriger Sohn Amir schläft sehr schlecht. Er besucht die erste Klasse und ist in der Schule oft sehr müde", erzählt Ameneh Moosari in gutem Deutsch. Als sie im Dezember 2017 die Ein-Zimmer-Wohnung zugewiesen bekamen, sei sie schon "sehr traurig" gewesen, gibt sie offen zu. Zuvor hatten sie in einer Weinheimer Erstunterbringung, im ehemaligen Ebert-Park-Hotel, gelebt.

Warum sie von Afghanistan nach Deutschland gekommen waren, darüber will Ameneh Moosari nicht reden. "Wir können nicht zurück. Dort gibt es Probleme", sagt sie knapp. Sie hoffe sehr, dass sie hier bleiben können. Doch nach Afghanistan wird abgeschoben, weil es zumindest in Teilen als sicher gilt. Diese Einschätzung sorgt allerdings immer wieder für Kritik, Diskussionen und Proteste; immer wieder gibt es dort Anschläge, die Sicherheitslage ist instabil.

Der Asylantrag der Moosaris ist abgelehnt worden; derzeit befinden sie sich im Widerspruchsverfahren und haben noch ein bisschen Hoffnung. Sie hoffen auch, Ruhe für ihre Kinder zu finden. Daher haben sie sich auf Wohnungen beworben. Vornehmlich in Weinheim. Denn dort arbeitet Ameneh Moosaris Mann als Lackierer in einer Werkstatt. Und dort hat sie deutsche Freundinnen gefunden.

Insgesamt 50 Mails hätten sie geschrieben. Und dann sah alles gut aus - ein Freund hatte für sie eine Wohnung ausfindig gemacht und eine Wohnungsbaugesellschaft bot ihnen eine an. Aber dann erfuhren die Moosaris, dass sie bei der Stadt Weinheim einen Antrag auf einen Umzug stellen müssen. Und der wurde abgelehnt. "Da sind mir die Tränen gekommen", sagt die sonst so fröhlich dreinschauende Afghanin.

Der städtische Pressesprecher Roland Kern bestätigt den ablehnenden Bescheid. "Ein Wechsel ist nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt", erklärt er auf RNZ-Anfrage. Über den Rhein-Neckar-Kreis würden die Flüchtlinge mit Aufenthaltsgestattung auf die Kommunen verteilt. "Und das ist richtig und wichtig." Ausnahmen könnten bei Härtefällen gemacht werden, beispielsweise wenn der Arbeitsplatz 100 Kilometer entfernt liegt. Das ist aber nicht der Fall. Hier sei die Entfernung zumutbar. "Wir müssen uns an die Landesgesetze halten", sagt Kern bedauernd.

Jetzt wollen sich die Moosaris in Hirschberg nach einer Wohnung umsehen. Gerne im Zentrum, denn Ameneh Moosari würde sich freuen, noch mehr am deutschen Leben teilzunehmen. Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt sagte auf RNZ-Anfrage, dass die Verwaltung prüfe, wie sie die Familie unterstützen kann. "Uns ist ja auch an dezentralen Lösungen gelegen." Als Makler könne die Kommune aber nicht auftreten.

Egal wie es ausgeht, die Moosaris haben Pläne. Ameneh würde gern Erzieherin lernen, hat die B1-Prüfung in Deutsch bereits absolviert. Ihr Mann lernt noch dafür. Beziehungsweise er versucht es. Wenn es mal für ein paar Minuten ruhig ist in der Ein-Zimmer-Wohnung.