Von Günther Grosch

Weinheim. "Temperament ist angeboren, Charakter ist erlernt", sagt der Geschäftsführer der Suchtberatungsstelle in Weinheim, Paul Jöst. Alkohol verändert nicht unbedingt den Charakter, aber er macht ihn sichtbar. Forschungsergebnisse belegen einen starken Zusammenhang zwischen Alkoholmissbrauch und Gewalt. Menschen mit einem problematischen Alkoholkonsum haben ein signifikant höheres Risiko, Gewaltdelikte auszuüben.

Die RNZ hat Geschäftsführer Jöst, den Vorsitzenden der Suchtberatungsstelle, Heinz Schröder, und Katarzyna Wurzbach in der Beratungsstelle in der Zeppelinstraße 21 getroffen. Wurzbach ist zuständig die Prävention und Gesundheitsförderung. Das Risiko, als Opfer wie auch als Täter oder Täterin in eine Gewalttat verwickelt zu werden, steigt mit zunehmendem Alkoholkonsum, sind sich die drei einig. Auf der anderen Seite könne Alkoholmissbrauch jedoch nicht als alleinige Erklärungsvariable für Aggressivität hinzugezogen werden.

Nicht jeder Mensch, welcher zu viel trinkt, wird auch gewalttätig. Schröder: "Es gibt keine zwangsläufig suchtbedingte Aggression oder Gewaltbereitschaft. Sehr wohl aber können Aggressionen durch Alkoholkonsum verstärkt werden." Der langjährige Vorsitzende der Suchtberatungsstelle war selbst lange Zeit alkoholabhängig, seit vielen Jahrzehnten aber lebt er abstinent. Er ist dafür bekannt, dass er ohne Scheu aus seinem Erfahrungshorizont berichtet: "Ich war niemals in eine Schlägerei oder Ähnliches verwickelt", betont er: "Wenn ich getrunken hatte, weil ich nicht Nein sagen konnte, habe ich mich in mein Schneckenhaus zurückgezogen." Ja sagen, obwohl etwas über seine Kräfte ging: Schröders Bewältigungsmechanismus für dieses Problem war der Alkohol. Es war ein sozialer Ausstieg, ein Rückzug.

Dass die "Volksdroge" oft unterschätzt wird, ist wieder und wieder Thema in der Anlaufstelle. Dabei hat schon William Shakespeare in der Tragödie des "Othello" auf die diabolische Wirkung des Alkohols aufmerksam gemacht. "Oh du unsichtbarer Geist des Weines, wenn du noch keinen Namen hast, an dem man dich erkennt, so heiße Teufel", lässt er seinen Protagonisten Cassio sagen. Heute untermauern wissenschaftliche Studien, dass der Konsum von Alkohol unter allen psychotropen Substanzen – dabei handelt es sich um Wirkstoffe, welche die Psyche beeinflussen –am stärksten mit aggressivem Verhalten und Veränderungen der Psyche und des Bewusstseins einhergeht.

Einen entscheidenden Aspekt bei der Entstehung alkoholbedingter Aggression nennt Paul Jöst: Hierbei spielt "soziales Lernen" wie etwa Erfahrungen aus der eigenen Kindheit, mit Freunden, Eltern oder Familienmitgliedern eine wichtige Rolle, zum Beispiel wenn Angehörige unter Alkoholeinfluss aggressives Verhalten an den Tag legen.

Eine hohe Impulsivität und eine geringe Stress-Toleranz können die Neigung verstärken, unter Alkoholeinfluss aggressiv zu reagieren, so Jöst: "Menschen, denen Belohnungsaufschub schwerfällt, die über keine Bewältigungsstrategien verfügen oder die Probleme haben, unangenehme Gefühlszustände auszuhalten, scheinen nach Alkoholkonsum häufiger aggressiv zu reagieren." Alkohol verändert den Menschen nicht zu dessen eigenen Gunsten, belegen Schröder, Jöst und Wurzbach mit einer Menge an Beispielen aus der über 40-jährigen Praxis der Beratungsstelle. Im Unterschied zu gewalttätigen Männern äußerten Frauen ihre Aggressivität subtiler und eher in verbal bewusst verletzender Form.

Was Schröder, Jöst und Wurzbach derzeit besonders beschäftigt: Nach der Lockerung der Corona-Einschränkungen erwarte die Beratungsstelle in nächster Zeit "eine Welle" von Hilfesuchenden. Aggression und häusliche Gewalt hätten sich in den Familien und Partnerschaften aufgestaut und seien eskaliert, gerade dort, wo der Alltag schon vor der Pandemie von Aggressionen bestimmt war.

Andererseits sei in Folge des Kontaktverbots die Zahl der Menschen, die bei der Beratungsstelle vorstellig werden, gegenüber "normalen Zeiten" massiv zurückgegangen. Vor allem in Familien in beengten Wohnverhältnissen und schwierigen finanziellen Lagen führten die Einschränkungen zu einem "Lagerkoller" sowie dem Wegfall von Aktivitäten und Alltagsstrukturen, die zuvor eine Ventilfunktion ausgeübt hatten.

Hinzu gesellten sich Ängste und Sorgen aufgrund von Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und der daraus resultierenden Bedrohung der sozialen Existenz. Die Bestimmungen hätten wohl insbesondere bei von Gewalt betroffenen Frauen dazu geführt, dass sie die Angebote der Beratungsstelle nicht annehmen konnten, weil sie "unter der Kontrolle" des Aggressors standen. "Der Lockdown koppelte diese Klientel eben auch von Anlaufstellen für Hilfe und Versorgung ab", so Jöst. "Die Ausgangsbeschränkungen führten vermehrt zu einer Eskalation partnerschaftlicher Probleme und nahmen den Betroffenen die Möglichkeit, sich ihrer Situation zu entziehen oder um Hilfe zu bitten."